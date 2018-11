Novembro foi um mês muito agitado nos bastidores do Portal do Rugby, e agora que o mês está acabando, conseguimos respirar um pouco e contar em mais detalhes cada uma das novidades.

Portal do Rugby está de volta ao Portal R7

A primeira delas, está fácil de ver na home, é só olhar a barra superior. O Portal do Rugby está de volta à rede de sites do Portal R7, ligado à Rede Record, uma das maiores emissoras do país. O Portal do Rugby ganha em alcance, levando o esporte para um público que não conhece ou ainda está começando a se familiarizar com a ovalada, enquanto o R7 ganha um canal especializado com informação de qualidade e constante sobre o esporte que vem ganhando projeção nacional.

Os leitores mais antigos vão se lembrar que essa não é a primeira vez que essa parceria acontece. De fato, visando a estreia do Rugby no Pan em 2011, o Portal do Rugby buscou uma parceria com canal que seria o responsável pela cobertura do evento e conseguimos mostrar o esporte que ainda não tinha resultados expressivos dentro de campo para o fã do esporte. Em 2019 a história é diferente, com o Pan 2019 em Lima e o mais que aguardado Mundial de Rugby gerando a demanda por conteúdo em diferentes mídias e estamos nos preparando para levar uma cobertura sem precedentes para os brasileiros.

Além do site, nossas redes sociais vão seguir recheadas de vídeos e os principais cliques do Rugby, o Mesa Oval e o Ovalados estão garantidos por mais uma temporada com entrevistas e a análise dos principais acontecimento do Rugby no Brasil e no mundo. Mas nada disso vale a pena se não tiver um diálogo com o público. O carinho do público tem sido excelente nos últimos meses, e queremos a participação cada vez maior, curtindo, compartilhando, comentando e sugerindo novas matérias. A disseminação do esporte e da #culturadeRugby é missão de todos!

PRO 14 ao vivo no Brasil com a Flo Rugby

Entra ano, sai ano, é uma reclamação constante nos grupos de discussão de Rugby: cada vez menos jogos são televisionados, e nem quem encarava a madrugada para assistir um Super Rugby na TV tem essa opção, com a maior parte dos campeonatos indo para o streaming somente para assinantes da TV por assinatura, que segue com preço proibitivo para muitos e tem alcance limitado.

Principalmente para os fãs de esportes de nicho (e o Rugby não vai sair desse patamar tão cedo), o streaming é a salvação, e ela veio em forma de um dos principais campeonatos do mundo no mês de novembro. É o Pro 14, trazido para o Brasil pela Flo Rugby, plataforma dos EUA que ainda detém o direito de campeonatos locais e adquiriu o Rugby Channel, saudoso canal que teve papel importante na disseminação do Rugby na terra das Águias.

O Portal do Rugby abraçou o projeto da Flo Rugby e preparou nada menos que três show semanais nas redes sociais, além da nossa cobertura no site, para ninguém perder um só lance de Jonathan Sexton e cia e

Com mais de 100 jogos programados e a possibilidade de acessar todo o conteúdo de mais de 20 esportes, além de vídeos de treinamento, entrevistas e o bate papo com especialistas ao custo inferior a R$5 por jogo, aqueles que já estão com vontade de cancelar a TV a cabo ganharam um incentivo a mais.

Loja do Rugby ganha rodas e leva novidades para o Morumbi

A Loja do Rugby já está no ar faz alguns meses, mas no mês de novembro, aproveitamos o jogo contra os Maori All Blacks para levar as nossas estampas, camisas de clubes e de quem aposta no Rugby para mais de 30 mil pessoas conhecerem. E o resultado foi muito positivo, esgotamos diversos modelos e já garantimos presença em mais dois eventos nesse ano. A Copa Bullguer nesse sábado e o SPAC Lions na próximo.

Mais que uma loja, o propósito da Loja do Rugby é se tornar mais um canal de divulgação do esporte e da sua cultura, proporcionando renda adicional para clubes e fabricantes e valorizando atletas, os donos do espetáculo.

Fizemos 10 anos e quase esquecemos

16/11/2008. Essa é a data real do início do Portal do Rugby, data do primeiro artigo de um blog que nem ao menos sabíamos que teria continuidade. Talvez por isso, sempre consideramos 2009 o nosso ano de início e vamos aproveitar o descuido para fazer uma campanha especial para celebrar esse momento.

E 2019 já começou para nossa equipe, temos muitas novidades planejadas para envolver toda a comunidade do Rugby cada vez mais. Contamos com o seu apoio nessa jornada