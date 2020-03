Lesões no joelho são a principal causa de cirurgia em jogadores de rugby e são responsáveis pelo fim de muitas carreiras. A maior parte das lesões acontecem por forças torcionais, quando o atleta prende o pé na grama e gira o corpo sobre o joelho. O rugby tem diversas características que facilitam a ocorrência destes entorses:

Mudanças frequentes de direção

Imprevisibilidade dos movimentos (depende da ação de outros atletas)

Jogadas ocorrem em alta intensidade

golpes laterais por outros atletas

Muitas das lesões no joelho acontecem sem contato físico com outros atletas, em decorrência de um movimento mal executado. O contato físico, quando ocorre, costuma ser um mecanismo indireto de lesão: ao desequilibrar o jogador, este acaba apoiando o pé de uma forma inadequada, levando à torção.

O que o paciente sente?

No momento da torção, o atleta pode ouvir o joelho estalando. Na maior parte das vezes terá que sair imediatamente do campo, ainda que em alguns casos consiga continuar no jogo com alguma dificuldade. A dor e o inchaço são bastante variáveis, sendo que alguns conseguem andar mancando discretamente e outros não serão capazes de apoiar o peso do corpo sobre o joelho sem o auxilio de muletas.

No momento da lesão, é indicada a aplicação de gelo e, eventualmente, o uso de muletas. As medicações anti-inflamatórias podem ser utilizadas para reduzir a dor e o inchaço.

Durante a avaliação médica inicial, o médico é capaz de identificar por meio do exame físico grande parte das lesões, principalmente as lesões ligamentares. O exame de ressonância magnética contribui para o diagnóstico e ajuda na identificação de lesões associadas.

Principais lesões do joelho no rugby

As lesões do Ligamento Cruzado Anterior são a principal causa de indicação cirúrgica no jogador de rugby;

Lesões do Ligamento Colateral Medial muitas vezes decorrem de um golpe contra o lado de fora do joelho, e ocasionam dor em sua parte interna. São lesões que na maior parte das vezes se recuperam bem sem cirurgia, mas que podem exigir período prolongado de afastamento esportivo e fisioterapia;

Lesões multiligamentares do joelho são as mais dramáticas. Mesmo com o tratamento cirúrgico bem instituído, muitos não serão capazes de retornar ao rugby;

Lesões de menisco ocorrem em jogadores com idade mais avançada (principalmente a partir dos 40 anos) ou associada a outras lesões;

Lesões da cartilagem articular do joelho podem ocorrer principalmente em decorrência de traumas sobre o joelho, e podem ser isoladas ou associada a outras lesões.

Como evitar as lesões no joelho

Ainda que eventualmente vejamos jogadores fazendo o uso de joelheiras, estas já se mostraram ineficazes no sentido de prevenção de lesões. Podem eventualmente ser indicadas, mas não com o intuito de prevenção.

A principal forma de se prevenir a lesão é através de um bom trabalho de fortalecimento e reequilíbrio muscular. Testes como o isocinético podem ser bastante úteis para direcionar este trabalho preventivo.

O jogador de rugby deve evitar também treinos ou jogos com atletas de nível muito superior. Os tackles tendem a ser mais violentos e o jogo mais rápido, favorecendo a ocorrência de lesões no atleta de menor preparo físico e técnico.

Texto por: Dr. João Hollanda – ortopedista especialista em joelho e lesões no esporte, e médico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino