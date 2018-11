ARTIGO OPINATIVO – Os dias já se passaram, mas a lembrança do grande Brasil e Maori All Blacks fica. Testemunhar um momento como o do último sábado é um privilégio que quem esteve lá no Morumbi precisa ter consciência. É o mesmo tipo de momento que os Jogos Olímpicos, o Pacaembu lotado para Brasil e Alemanha, a vitória sobre os Estados Unidos em Barueri ou a vinda da Série Mundial de Sevens Feminina. São momentos que dentro de alguns anos serão tidos como os marcos e quem esteve presente terá muito a contar sobre o dia.

Baixada a euforia, vou 5 coisas que aprendemos com essa partida, na minha visão: