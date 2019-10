ARTIGO OPINATIVO – A classificação inédita do Japão às quartas de final da Copa do Mundo e a vitória do Uruguai sobre Fiji, foram dois dos grandes da 1ª fase do Mundial até aqui.

A ascensão japonesa e a evolução uruguaia suscitam o questionamento óbvio sobre a evolução das seleções fora dos países do Six Nations e Rugby Championship, o chamado “Tier 1”. O Japão se tornou o primeiro país do chamado “Tier 2” a ir às quartas desde Fiji em 2007, ao passo que o Uruguai provou que mesmo os times sorteados como últimos de suas chaves podem sonhar no Mundial.

Mais que isso, uma análise dos resultados entre seleções dos dois escalões mostra que a diferença caiu até estabilizar entre 2015 e 2019, mas com 2019 tendo o Japão como o primeiro “Tier 2” a ficar em primeiro lugar em sua chave.

Se placares maiores de 60 pontos ainda acontecem, o número deles caiu, pela evolução do alto rendimento pelo mundo. O que isso nos sugere? Que seleções emergentes precisam de mais oportunidades para poderem trilhar os caminhos de Japão ou Uruguai. Sabendo que Romênia e Espanha não estão abaixo da Rússia (que teve bom desempenho no Grupo A), é óbvio que o mundo tem hoje ao menos 22 países com nível de Copa do Mundo.

Se uma expansão para 24 times pode trazer uma ou duas equipes ainda arriscadas de voltarem a sofrer placares acima dos 70 pontos, tal risco é um mal necessário. Precisamos de 24 times na Copa do Mundo logo!

Histórico do Tier 2 contra o Tier 1 na Copa do Mundo

Tier 1: Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Argentina, França, Inglaterra, Escócia, Gales, Irlanda e Itália (a partir de 1999);

Tier 2: o restante

1987*

*try valia 4 pontos

Maior diferença: Nova Zelândia 70 x 06 Itália

Número de jogos T1-T2 com mais de 100 pontos para o vencedor: 0

Número de jogos T1-T2 com mais de 70 pontos para o vencedor: 2

Número de jogos T1-T2 com mais de 50 pontos para o vencedor: 5

Vitórias do Tier 2 sobre o Tier 1: 1

1991*

*try valia 4 pontos

Maior diferença: Japão 52 x 08 Zimbábue

Número de jogos T1-T2 com mais de 100 pontos para o vencedor: 0

Número de jogos T1-T2 com mais de 70 pontos para o vencedor: 0

Número de jogos T1-T2 com mais de 50 pontos para o vencedor: 3

Vitórias do Tier 2 sobre o Tier 1: 1

1995

Maior diferença: Nova Zelândia 145 x 17 Japão

Número de jogos T1-T2 com mais de 100 pontos para o vencedor: 2

Número de jogos T1-T2 com mais de 70 pontos para o vencedor: 3

Número de jogos T1-T2 com mais de 50 pontos para o vencedor: 6

Vitórias do Tier 2 sobre o Tier 1: 2

1999

Maior diferença: Nova Zelândia 101 x 03 Itália

Número de jogos T1-T2 com mais de 100 pontos para o vencedor: 2

Número de jogos T1-T2 com mais de 70 pontos para o vencedor: 3

Número de jogos T1-T2 com mais de 50 pontos para o vencedor: 9

Vitórias do Tier 2 sobre o Tier 1: 1

2003

Maior diferença: Austrália 142 x 00 Namíbia

Número de jogos T1-T2 com mais de 100 pontos para o vencedor: 2

Número de jogos T1-T2 com mais de 70 pontos para o vencedor: 7

Número de jogos T1-T2 com mais de 50 pontos para o vencedor: 17

Vitórias do Tier 2 sobre o Tier 1: 0

2007

Maior diferença: Nova Zelândia 108 x 13 Portugal

Número de jogos T1-T2 com mais de 100 pontos para o vencedor: 1

Número de jogos T1-T2 com mais de 70 pontos para o vencedor: 5

Número de jogos T1-T2 com mais de 50 pontos para o vencedor: 12

Vitórias do Tier 2 sobre o Tier 1: 1

2011

Maior diferença: África do Sul 87 x 00 Namíbia

Número de jogos T1-T2 com mais de 100 pontos para o vencedor: 0

Número de jogos T1-T2 com mais de 70 pontos para o vencedor: 3

Número de jogos T1-T2 com mais de 50 pontos para o vencedor: 9

Vitórias do Tier 2 sobre o Tier 1: 1

2015

Maior diferença: África do Sul 64 x 00 EUA;

Número de jogos T1-T2 com mais de 100 pontos para o vencedor: 0

Número de jogos T1-T2 com mais de 70 pontos para o vencedor: 0

Número de jogos T1-T2 com mais de 50 pontos para o vencedor: 6

Vitórias do Tier 2 sobre o Tier 1: 1

2019

Maior diferença: Nova Zelândia 63 x 00 Canadá;

Número de jogos T1-T2 com mais de 100 pontos para o vencedor: 0

Número de jogos T1-T2 com mais de 70 pontos para o vencedor: 1

Número de jogos T1-T2 com mais de 50 pontos para o vencedor: 5

Vitórias do Tier 2 sobre o Tier 1: 2

Mais Estatísticas – Por Marcelo Benvenutti