Uma nova temporada está começando no rugby brasileiro e com ela muitos desafios para todos os clubes – e para nós da imprensa também.

Informação é tudo. E não basta se divulgar nas redes sociais. Afinal, com mais de 400 páginas de clubes brasileiros no Facebook, por exemplo, e milhares de jogadores, tenha certeza que você não visualiza tudo o que curte. Nas redes sociais, os registros se perdem. É preciso um local onde você confira as informações a hora que quiser.

O Portal do Rugby vem trabalhando desde 2008 para informar tudo o que rola no rugby brasileiro, de norte a sul, masculino e feminino, adulto e juvenil, XV ou sevens, amistosos ou campeonatos. Mas para que o país se conheça – saiba o que acontece em todo o Brasil – e tenha sua memória preservada nós precisamos da ajuda de jogadores, árbitros, clubes e federações.

Entre em contato com o Portal do Rugby sempre. Informe-nos. Corrija-nos. Ajude a zelar pelo histórico dos resultados do nosso rugby, pela prontidão nas informações.

E o que o Portal do Rugby quer saber?

– Resultados, tabelas, calendários de jogos de qualquer categoria, de qualquer nível, TUDO que é jogo de rugby.

Obs: Toda quinta-feira, sem falta, nós publicamos a lista de jogos pelo país. E todo sábado, sem falta, nós publicamos todos os placares, atuando-os no domingo. Portanto, o quanto antes os placares forem enviados, melhor. Afinal, quando você quer saber uma notícia, você quer que ela seja fresca, não? Resultados com dias (ou semanas) de atraso perdem interesse das pessoas. Lembre-se disso;

– Informações para nosso Mapa do Rugby: http://www.portaldorugby.com.br/entenda-o-rugby/onde-jogar.

Obs: como são centenas de clubes pelo Brasil, nós não publicamos artigos sobre treinos. As informações dos treinos vão apenas em nosso mapa.

Vamos fazer de 2018 um ano bem informado! Entre em contato por contato@portaldorugby.com.br ou por mensagens direto nas nossas redes sociais.