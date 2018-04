O caso do desfecho das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 na Europa ainda está longe de se resolver. Depois de Romênia e Bélgica serem suspeitas de escalarem atletas irregulares, a Espanha também enfrenta problema semelhante.

Dois jogadores da Espanha, que jogaram a competição, Mathieu Bélie e Bastien Fuster, são franceses de nascimento e chegaram a defender a seleção M20 da França antes de jogarem pela Espanha.

O World Rugby (a federação internacional) permite que jogadores atuem por um país no M20 e por outro no adulto. Entretanto, a questão é mais complicada. O World Rugby possui uma lista de seleções adultas “B” e cada país deve indicar uma equipe para ser incluída como seleção “B”. Atletas que atuem por uma seleção adulta “B” não podem posteriormente trocarem de país. Bélie atuou pela França M20 em 2008, ano que a Federação Francesa designou sua seleção M20 como sua seleção “B”. Entretanto, em jogos contra outras seleções M20, a situação de seleção “B” não se aplicaria à França M20. Entretanto, um outro país, Gales, também designou seu time M20 como seleção “B” e Bélie esteve em campo em duelo entre a França M20 e Gales M20, pelo Mundial da categoria.Já Bastien Fuster defendeu a França M20 contra Gales M20 no Six Nations M20 de 2012, em situação análoga, quando ainda os dois países designando seus M20s como seleções “B”. A situação desses dois jogos como válidos também como uma partida entre seleções “B” é duvidoso e, portanto, a situação de Bélie e Fuster dependerá desse julgamento.

Em 2017, no entanto, o World Rugby modificou as regras de designação de equipes “B” e proibiu que seleções M20 fossem designadas, com a regra começando em janeiro de 2018 – e sem clareza se a regra seria retroativa para seleções M20 designadas como seleções “B” no passado.

Confuso? O Americas Rugby News explicou melhor a saga europeia da elegibilidade de atletas.

Opinião

A confusão quanto à elegibilidade dos jogadores naturalizados cobrou seu preço e colocou o World Rugby e a Rugby Europe em situação delicada.

Os casos de Fakao’silea, que defendeu Tonga no sevens e a Romênia no XV e de Bélie e Fuster, que não sabiam se seus jogos pelo M20 francês os vetaria de atuarem pela Espanha no adulto, são inadmissíveis e de responsabilidade sim do World Rugby.

O nível de profissionalismo do rugby atual não permite tal situação, que seria facilmente sanada caso todos os jogos entre seleções nacionais chanceladas pelo World Rugby e pelas confederações continentais utilizassem um cadastro global de atletas. Um sistema online banal que vetaria um jogador que já tenha jogado por um país no XV (por seleções A ou B) e no sevens de trocar de seleção, bem como impediria falhas como as de atletas suspensos entrando em campo.

Tal sistema, claro, não impediria fraudes ou documentos falsos e/ou equivocados de serem utilizados – o caso do atleta da Bélgica, que é apenas bisneto de belgas, não seria prevenido só pelo uso de tal sistema – mas já ajudariam em ordenar melhor tal situação.

O caso dos atletas irregulares, por outro lado, ajudou demais o World Rugby e a Rugby Europe quanto ao caso da arbitragem polêmica do romeno Vlad Iordachescu no jogo decisivo entre Espanha e Bélgica, já que sua solução deixou de ser determinante para o desfecho de quem irá ao Mundial 2019.

O que deverá ser feito agora? Na minha opinião, a ordem de ações do World Rugby será: