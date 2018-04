ARTIGO OPINATIVO – Na última sexta-feira, o Blog Olhar Olímpico do UOL fez uma matéria crítica sobre o fato de somente 6 estados do Sul e Sudeste serem filiados à CBRu.

A explicação sobre a filiação de outros estados à entidade é clara há muito tempo: nenhuma nova federação conseguiu (desde 2010) se adequar ao estatuto da CBRu. A intenção por trás é de forçar as regiões a se organizarem. Mas, esse norte vem se mostrando vago e insuficiente.

É fato que a Federação de Rugby da Bahia está em processo de admissão e pode se tornar a primeira nova admitida, mas isso se dará praticamente uma década após a transformação da ABR em CBRu. O longo tempo sem reconhecimento que os estados de Centro-Oeste, Nordeste e Norte vivem já tem efeitos sensíveis que não são positivos. Há um desestímulo em muitas partes do país – pela falta de liderança.

Negar algum espaço dentro da família do rugby, na minha visão, vai contra os Valores do Rugby. Os pilares do nosso esporte, expressos pelo World Rugby e já reforçados pela CBRu, são: Respeito, Paixão, Solidaridade, Disciplina e Integridade. Hoje, cobram-se Integridade e Disciplina para essas regiões na sua organização, mas o Respeito e a Solidariedade com tais estados são insuficientes, dando a impressão de descaso com a Paixão desses rugbiers. Por mais que tenham havido ações positivas, como a realização de cursos e a inclusão de equipes de fora do Sul/Sudeste no Super Sevens, a situação criada é a de um limbo. É preciso clareza: qual o status real do Norte/Nordeste/Centro-Oeste?

- Continua depois da publicidade -

Caso contrário, a impressão que fica (correta ou injusta, cada um que julgue) é de que quando precisamos rechear nossos números de praticantes e clubes ou reforçar competições que não têm a força desejada, o Norte/Nordeste/Centro-Oeste entram para a família. Mas quase na condição de bastardos, ilegítimos.

O autor da matéria foi enfático em sua análise, opinando que a CBRu “cria uma concentração de poder e de recursos em, literalmente, meia dúzia de federações, em detrimento a entidades que existem espalhadas pelo país e que não têm acesso a torneios e investimentos […] Da mesma forma, sem novos votantes, o estatuto não é alterado para flexibilizar as regras de aceitação de novas federações”.

Se isso não for verdade, fica a pergunta: alguém pegará a bandeira e sugerirá um caminho para que todos de algum modo estejam incluídos? Já passou da hora.

Minha solução: NÍVEIS DE FILIAÇÃO!



Estudando o mundo do rugby e o mundo do esporte, para mim o caminho para a solução não é de outro mundo. Não é “assistencialista”, nem “elitista”. É algo já utilizado mundo afora em outras entidades, adaptado à nossa realidade.

É preciso colocar O PAÍS INTEIRO dentro do sistema, sem que ninguém fique à deriva. Um sistema que seja o espelho do desenvolvimento atual de cada região, para que cada uma possa se focar em seus problemas imediatos.

Com isso, para mim os passos acertados seriam:

Abrir o estatuto para revisão dos critérios com base na realidade vivida ao longo desde a fundação da CBRu. Critérios devem sim (como já está previsto no estatuto) levar em conta a situação das competições estaduais/regionais, a quantidade de atletas e clubes por categoria, o número de árbitros e treinadores, bem como as práticas de governança das federações (práticas democráticas e transparentes );

das competições estaduais/regionais, a quantidade de atletas e clubes por categoria, o número de árbitros e treinadores, bem como as práticas de das federações (práticas e ); Criar dois ou três níveis distintos de filiação : Nível 1 : federações que cumpram com todos os critérios estabelecidos pelo estatuto; Nível 2 : federações que cumpram parcialmente com os critérios; Nível 3 : federações (que devam se chamar apenas associações ?) em estado inicial, que contem pelo menos com a documentação trivial para serem entidades legais;

: Cada nível de filiação oferece direitos e deveres : número de vagas em competições nacionais? número de votos no Conselho? repasse de verbas? quantidade de cursos? Independente do que se estipule sobre cada nível, algo é sagrado: todos os filiados precisam ter voz e voto; A quantidade de votos pode variar de acordo com o número de clubes filiados, de competições organizadas, de categorias existentes, mas jamais ser negado. Negação de votos poderia existir apenas como punição a improbidade e falta de democracia na gestão de uma federação/associação;

de filiação oferece : número de vagas em competições nacionais? número de votos no Conselho? repasse de verbas? quantidade de cursos? Revisão periódica (anual? bienal? quadrienal?) da situação de cada federação, promovendo ou rebaixando seu status de filiação;

Porém, como garantir que todas as regiões primeiramente entrem para o sistema? Para mim, esse é um processo que deve SIM ser dirigido pela CBRu, propondo agrupamentos geográficos que se adequem às realidades atuais de cada região e aos desafios que serão enfrentados para as regiões subirem nos níveis de filiação.

Em outras palavras:

O foco de cada federação precisa ser o desenvolvimento , isto é, aumentar a base de praticantes em todas as categorias para tornar sustentáveis os clubes e as competições; Ou seja, o foco imediato NÃO é ter equipes participando de competições nacionais ou ter atletas jogando nas seleções brasileiras. As duas coisas são consequências apenas; O foco é ter clubes sólidos , densidade de clubes (isto é, concentração de clubes que reduzam gastos de deslocamento) e competições locais estáveis e duradouras ; Uma vez que a federação tem pessoas capacitadas para gerirem e liderarem seus processos internas, essas pessoas repassarão o conhecimento dentro de suas regiões. Ou seja, trata-se de um protagonismo maior para as federações no desenvolvimento (o que já começou a se encaminhar nas mudanças recentes no desenvolvimento da CBRu, que repassará verba a federações estaduais);

de cada federação precisa ser o , isto é, aumentar a base de para tornar sustentáveis os clubes e as competições; Com isso, não é produtivo propor regiões que exijam longos deslocamentos ( grandes regiões não funcionam ). Mas, na prática, muitos estados precisam do apoio de estados vizinhos, o que significa, que é inteligente unir estados próximos ;

). Mas, na prática, muitos estados precisam do apoio de estados vizinhos, o que significa, que é inteligente ; Para os estados já existentes, é preciso também pensar em subdivisões que ajudem os clubes iniciantes ou categorias iniciantes (equipes masculinas B, femininas e juvenis). Tais equipes não conseguem participar de competições de nível estadual e precisam de pequenos eventos ainda mais locais com regularidade. Por isso, a existência de ligas regionais dentro dos estados (ou mesmo em regiões de fronteira entre estados ) é extremamente positivo para o desenvolvimento e pode ser colocado como requisito do nível pleno de filiação;

(equipes masculinas B, femininas e juvenis). Tais equipes não conseguem participar de competições de nível estadual e precisam de pequenos eventos ainda mais locais com regularidade. Por isso, a existência de (ou mesmo em ) é extremamente e pode ser colocado como requisito do nível pleno de filiação; Por tais razões, por requererem estudo e debate, o problema de “ em quantas e quais federações estaduais/regionais o Brasil será dividido? ” precisa fazer parte de uma ampla proposta vinda da própria CBRu;

” precisa fazer parte de uma ampla proposta vinda da própria CBRu; Esperar que cada região se junte aleatoriamente e peça filiação, claramente, vem se provando sem resultado. O processo, sem coordenação, se perde , pois cada clube tende a ficar preso em problemas cotidianos, à inexistência de lideranças e à falta de conhecimento (know-how) de como alcançar objetivos que parecem abstratos, distantes e incertos – agravados pela falta de exemplos a serem seguidos, pois nenhum novo estado conseguiu admissão desde a fundação da CBRu e mesmo algumas das 6 federações filiadas têm dificuldades primárias que já colocaram dúvidas sobre se elas estariam adequadas ao próprio estatuto. O cenário pede portas abertas com coordenação e liderança – e não portas fechadas com ideias superficiais de meritocracia;

, pois cada clube tende a ficar preso em problemas cotidianos, à inexistência de lideranças e à falta de conhecimento (know-how) de como alcançar – agravados pela falta de exemplos a serem seguidos, pois nenhum novo estado conseguiu admissão desde a fundação da CBRu e mesmo algumas das 6 federações filiadas têm dificuldades primárias que já colocaram dúvidas sobre se elas estariam adequadas ao próprio estatuto. O cenário pede – e não portas fechadas com ideias superficiais de meritocracia; “Então você está propondo um campeonato nacional com vagas para todos os estados?” NÃO. Essa confusão é feita no Brasil inteiro. Neste artigo NÃO estou discutindo campeonato nacional! Estou discutindo federações, um estágio ANTERIOR e MUITO MAIS IMPORTANTE. Não é hora de pensar num mega campeonato brasileiro. Um passo por vez;

E quais agrupamentos podem ser feitos?

Hoje, olhando a situação do rugby no Brasil, eu imagino algo semelhante a:

16 federações/associações; Paulista Fluminense Mineira Paranaense Catarinense Gaúcha Baiana* Costa Nordeste* (Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte) Costa do Sol (Ceará e Piauí) Costa Norte (Maranhão, Pará e Amapá) Amazônia (Amazonas e Roraima) Noroeste (Acre e Rondônia) Mato Grosso Mato Grosso do Sul Cerrado (Goiás, Distrito Federal e Tocantins) Espírito Santo



*Sergipe e Alagoas hoje estão alinhadas com a Bahia, mas caberiam na Costa Nordeste igualmente.

Evidentemente, tais regiões são hipotéticas, algumas das quais hoje mal conseguiriam se adequar a um nível elementar de filiação. Da mesma forma, 16 poderiam virar 14, 18, 20. Não importa. O primeiro desenho de um mapa já ajudaria a nortear como se daria um processo de inclusão do país todo dentro de um sistema. Sem mais buracos no mapa.

Se a minha solução não for boa, o espaço está aberta para outras soluções. De novo: quem oferece uma?