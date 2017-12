Compartilhar no Facebook

O caminho de evolução de cada estado no rugby brasileiro é longo. Se o foco do futuro for a regionalização, é importante conhecer hoje qual é o cenário de distribuição das partidas por clubes e estados.

Fizemos um levantamento das competições de Rugby XV adulto pelo país neste ano e chegamos a tais números:

Estaduais Nº de campeonatos Nº de clubes Nº de equipes "B" ou combinados Nº de jogos % de clubes % de jogos São Paulo 5 47 4 237 58,02% 56,43% Rio de Janeiro 1 8 20 9,88% 4,76% Minas Gerais 1 5 20 6,17% 4,76% Paraná 1 4 6 4,94% 1,43% Santa Catarina 1 4 5 4,94% 1,19% Rio Grande do Sul 4 13 6 65 16,05% 15,48% CBRu Super 8 8 36 8,55% Taça Tupi 17 31 7,36% Total Federações + CBRu 13 81 10 420 100% 100% Campeonatos não ligados às federações Nº de campeonatos Nº de clubes apenas neles Nº de equipes que também jogaram nas federações Nº jogos Liga Sul 1 3 5 São Paulo 3 2 9 + 1 time B 19 Paraná 1 6 7 Santa Catarina 1 4 1 14 Estaduais/regionais não filiados à CBRu Nº de campeonatos Nº de clubes Nº jogos Bahia 1 4 12 Nordeste 1 7 12 Piauí 1 3 2 Cerrado 1 4 8 Pantanal 1 5 7 Copa Centro-Oeste (Pantanal x Cerrado) 2 Norte 1 3 6 Estaduais Nº de campeonatos Nº de clubes Nº de equipes "B" ou combinados Nº de jogos Total Brasil 24 116 12 514 % de clubes pelo total % de jogos pelo total São Paulo 42,24% 49,81% Rio de Janeiro 6,9% 3,89% Minas Gerais 4,31% 3,89% Paraná 8,62% 2,53% Santa Catarina 6,9% 3,7% Rio Grande do Sul 11,21% 12,65% Bahia 3,45% 2,33% Demais Nordeste 6,03% 2,33% Centro-Oeste 7,76% 3,31% Norte 2,58% 1,17% Liga Sul 0,97% CBRu 13,03%

Apenas competições adultas.



Obs: WOs descontados;



Para deixar clara a conta feita, o número de 47 clubes paulistas exclui os times B de SPAC e Jacareí, que jogaram o Paulista D, e a LAAUSP (a seleção da USP), que jogou o Universitário, enquanto a Engenharia Mackenzie é contada apenas 1 vez (apesar de ter jogado tanto o Paulista B como o Universitário). Em Santa Catarina, um jogo do estadual foi válido também pela Taça Tupi e não está incluído na conta do estadual – e o mesmo vale para os jogos do Piauiense válidos pelo Nordeste Super XV.

- Continua depois da publicidade -

O que pensar desses números?

Ainda existe uma grande disparidade de São Paulo para os demais estados, seja em número de clubes ativos na modalidade, seja em número de partidas realizadas. O estado sozinho tem mais clubes e jogos do que todos os demais 5 estados filiados à CBRu somados.

Em segundo lugar, contando apenas os jogos organizados pelas federações, o Rio Grande do Sul também teve mais jogos realizados do que Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais juntos (ajudado por sua divisão intermédia). Mas os gaúchos ainda têm menos de 1/3 dos jogos e cerca de 1/4 do número de clubes dos paulistas.

Mesmo para os estados que já são membros da CBRu, há ainda um longo caminho de estruturação de seus campeonatos estaduais, pois fica clara a disparidade da quantidade de jogos entre eles e os outros dois estados citados. Da mesma forma, observa-se que nesse limite mínimo atual que alguns estados operam, a diferença deles para competições que hoje estão fora do quadro de competições estaduais que levam à Taça Tupi (os torneios no Nordeste e Centro-Oeste) é pequena quanto à robustez do calendário.

Evidentemente, aspectos como o nível de organização de cada partidas, as exigências das federações sobre as condições de jogo e, claro, o nível dos jogos, não podem ser vistos nesses números, que são frios. Mas eles nos oferecem uma visão preliminar sobre o quadro geral – e ele está muito longe do ideal.

Desde que o rugby ganhou o impulso olímpico, o país passou a ter número incríveis de jogadores e clubes, seja no CNRU (o cadastro nacional), seja nas redes sociais, mas esses números não se traduziram de maneira satisfatória em crescimento da maioria das competições estaduais, que são aquelas que garantem uma temporada sólida e sustentável para o desenvolvimento das equipes.

Portanto, em ritmo de fim de ano e de planejamento para a próxima temporada, fica claro que a próxima fronteira do nosso rugby é uma bem velha e que já devia ter sido devidamente superada. É a fronteira estadual.

Pensando em uma escada, o sonho a médio prazo seria:

– Romper a barreira dos 6 estados e ter todo país perto das exigências da CBRu (o modelo baiano como meta);

– Ter Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina com uma estrutura de competições no mínimo do tamanho da gaúcha atual;

– Ter o Rio Grande do Sul mais próximo de São Paulo (1/2?)

– Ter a elite paulista mais próxima do que é a elite uruguaia (quantidade de clubes não é mais problema em São Paulo para o adulto, a barreira é mais qualitativa hoje);

Foco nos estaduais!

Quem jogou mais em 2017?

Dos 80 clubes citados que disputam competições das 6 federações estaduais hoje filiadas à CBRu, o número de jogos em campeonatos da temporada teve uma distribuição razoavelmente equilibrada no topo da pirâmide. A proximidade no número de jogos entre a Taça Tupi e o Super 8 ajudou a equilibrar a quantidade do número de jogos dos clubes de elite, assim como a consistência nas divisões inferiores de São Paulo e pela alternativa gaúcha da Copa RS.

A lista de jogos por clube no Brasil é a seguinte:

Clube Estado Nº de jogos Engenharia Mackenzie SP 22 Farrapos RS 20 Jacareí SP 19 Templários SP 19 Poli SP 18 Pasteur SP 16 São José SP 16 SPAC SP 16 Band Saracens SP 15 BH Rugby MG 15 Charrua RS 15 Curitiba PR 15 Desterro SC 15 Rio Branco SP 14 San Diego RS 14 Rio Rugby RJ 13 ABC SP 12 Piratas SP 12 Tucanos SP 12 União SP 12 Guanabara RJ 12 Niterói RJ 12 SC Rugby RS 12 Brummers RS 11 Centauros RS 11 Direito USP San Fran SP 11 Pé Vermelho PR 11 Alto Tietê SP 10 Chapecó SC 10 Direito Mackenzie SP 10 FEA SP 10 Inconfidentes MG 10 Jaguars SP 10 Jequitibá SP 10 Joaca SC 10 Leões de Paraisópolis SP 10 Mauá SP 10 Piracicaba SP 10 São Roque SP 10 Tatuapé SP 10 Tornados SP 10 UNIP SP 10 Universitário Santa Maria RS 10 Urutu SP 10 Armada SP 9 Barueri SP 9 BC Rugby SC 9 Cougars SP 9 Iguanas SP 9 Lechuza SP 9 Medicina SP 9 Mogi Mirim SP 9 Ribeirão Preto SP 9 Rio Preto SP 9 São Bento SP 9 São Carlos SP 9 São Jorge Corinthians SP 9 Tatuapé SP 9 União Rugby Alphaville SP 9 Wallys SP 9 FACENS SP 8 Pinda SP 8 Planalto RS 8 Inconfidência MG 8 INSPER SP 8 Nova Lima MG 8 PUC SP 8 Uberlândia MG 8 UFABC SP 8 Antiqua RS 7 Guaíba RS 7 Guasca RS 7 Itaguaí RJ 7 Pampas RS 6 Carioca RJ 5 Maxambomba RJ 5 UFF RJ 5 Chuy RS 4 Lobo Bravo PR 3 Urutau PR 3

Obs: Listados apenas os clubes que jogaram competições das 6 federações;

Obs2: Engenharia Mackenzie tem somados os jogos pelo Paulista C e pelo Paulista Universitário;

Obs3: Times B e combinados não incluídos na lista, mas seus jogos contam para seus oponentes;

Obs4: Liga Sul incluída para os Farrapos, Curitiba e Desterro / Copa Norte/SC incluída para o BC Rugby / Copa USP para a San Fran (critério: não é pré-temporada);

Obs5: Desempate em ordem alfabética;

Obs5: Amistosos e copas de pré temporada (ABC, RMC) não incluídas;