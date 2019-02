Ao final de 2017, o Portal do Rugby realizou um levantamento do número de clubes e partidas de XV adulto pelo Brasil, para averiguar qual a participação na prática de cada estado no XV nacional (clique aqui para revê-lo). O levantamento está de volta, agora para 2018.

Estaduais Nº de campeonatos Nº de clubes Nº de jogos % de clubes % de jogos São Paulo (FPR) 6 44¹ 199 54% 51% Rio de Janeiro (FFRU) 1 8 24 10% 6% Minas Gerais (FMR) 1 8² 20 10% 5% Paraná (FPRU) 2 4 8 5% 2% Santa Catarina (FECARU) 1 4 5 5% 1% Rio Grande do Sul (FGR) 2 13 44 16% 11% CBRu Super 16³ 16 61 16% Taça Tupi³ 8³ 27 7% Total Federações + CBRu 82 388 100% Estaduais/regionais não filiados à CBRu Bahia (FRB) 1 4 5 Centro-Oeste/Norte 3 5 6 Copa USP (SP) 1 5 11

1 - Não foram contados as equipes B de SPAC e Jacareí (que jogaram o Desenvolvimento), enquanto a Engenharia Mackenzie (que disputou Paulista B e Universitário) foi contada apenas 1 vez;

2 - Um dos participantes não foi um clube e sim uma liga regional (Liga das Montanhas);

3 - Todos os clubes do Super 16 e da Taça Tupi participaram dos estaduais, exceto 1 clube da Taça Tupi (Inconfidentes);



Obs: Amistosos, torneios de pré temporada, partidas encerradas com WO e partidas de equipes desistentes não foram contabilizadas;

Obs 2: Percentuais arredondados;

Comparando

Os números do XV adulto pelo país caíram em 2018. Contando somente os jogos nos estados filiados à CBRu, foram jogadas 388 partidas válidas por campeonatos oficiais, contra 420 em 2017. Enquanto isso, no Norte, Nordeste e Centro-Oeste os números caíram dramaticamente, como já havíamos alertado, com apenas 11 jogos pelos campeonatos regionais e estaduais, contra 49 em 2017.

O número de clubes participantes nos torneios das federações filiadas aumentou levemente, 81 para 82, ainda que um dos participantes do Mineiro tenha sido a representação de uma liga, e não um clube propriamente. A manutenção da quantidade de clubes dentro do Sul-Sudeste é notícia positiva.

Importante ressaltar que a regionalização das competições nacionais fez a CBRu crescer em participação no número total de partidas realizadas, de cerca de 16% em 2017 para mais de 22% em 2018, subindo de 67 jogos para 89.

As competições paulistas seguem representando mais de metade de todo o rugby jogado no país, com São Paulo contando também com mais de metade dos clubes. O estado mais próximo é o Rio Grande do Sul, que seguiu ao redor dos 16% de participação no número de clubes, mas caiu de cerca de 15% para menos de 12% no número de jogos, por conta das remodelações de Intermédia e da Copa RS.

O estado que mais cresceu em participação de clubes foi Minas Gerais, que pulou de 6% de clubes em 2017 para quase 10% em 2018, ao passo que Rio de Janeiro cresceu em participação no número de jogos, de menos de 5% para mais de 6%.