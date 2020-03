ARTIGO OPINATIVO – As últimas e as próximas semanas marcaram e marcarão momentos importantes pensando no futuro dos Tupis, as Seleções Brasileiras Masculinas Adultas. Nos torneios de sevens e com a camisa do Corinthians, o elenco brasileiro assume uma nova cara que precisa ser entendida com o devido contexto e numa perspectiva de futuro.

Primeiramente, é essencial ressaltar que finalmente o Brasil volta a contar com uma comissão técnica majoritariamente brasileira, com o treinador principal sendo brasileiro. Fernando Portugal é, portanto, o primeiro brasileiro a assumir o principal cargo das seleções masculinas desde Antônio Martoni no começo dos anos 2000. Algo certamente positivo, uma vez que trata-se de um ex atleta que viveu todo o processo de transição do amadorismo para o profissionalismo dos Tupis e agora fez a transição para a condição de treinador.

A Seleção Brasileira de Sevens que disputou a 2ª divisão mundial no mês de fevereiro pode não ter tido bons resultados, mas precisa ser vista sob a lente correta. Mesmo qualificado para o Pré Olímpico Mundial de junho, o Brasil – sejamos lúcidos – tem pequenas chances de ir aos Jogos Olímpicos entre os homens. Por isso, pareceu-me sensato iniciar logo um processo de renovação na equipe e começar a dar mais espaço para atletas recém saídos do M20 – sobretudo porque nosso rugby de clubes juvenil (perigosamente) diminuto não oferece o calendário robusto necessário à formação completa dos atletas, que dependem do sistema de alto rendimento para se formarem (ao contrário do que ocorre, por exemplo, no Uruguai). A escolha de Júlio Faria (de 30 anos) como treinador também é muito interessante, dado o sucesso rápido dele no cenário de clubes com o Jacareí. É preciso formar e dar experiência a treinadores nacionais e, portanto, a escolha também fez sentido. Portugal também passou pela seleção de sevens, que antes teve treinador brasileiro (com Maurício Coelho). Ou seja, a seleção da modalidade reduzida pode assumir sim esse caráter formativo nacional. É o que quase todos os países que têm XV profissional fazem e, agora com a SLAR, isso não será diferente na América do Sul – sendo que o próprio Uruguai já tem tal abordagem (e com mais sucesso que nós).

A questão essencial de se ressaltar com relação à seleção de sevens é que ela precisa de um projeto concreto. Cobrei em outro artigo que haja um tratamento mais correto do sevens no Brasil, uma vez que trata-se da modalidade olímpica, e isso se estende aos Tupis. Quando falo em projeto, é possível comportar sim um projeto que entenda a seleção de sevens como um espaço para atletas emergentes. Porém, contanto que haja continuidade nesse projeto – e preparação adequada. Improviso ou imediatismo não podem ter espaço, definitivamente. Temos que cobrar que haja uma coerência no selecionado de sevens daqui em diante, a partir da experiência de 2020. Só assim um julgamento mais justo poderá ser feito.

Quanto ao XV, é hora do Brasil virar Corinthians, com a largada da SLAR. Já deixei claro em outro artigo como vejo como perigosa a adoção de uma marca do futebol, sobretudo por ser a única equipe profissional, não dando alternativas ao torcedor não corintiano. Quem escolhe se associar ao futebol, não pode cobrar nada além do “pacote”. Junto do Corinthians vem também o anticorintianismo. É um par indissociável, não adianta reclamar. Não é justo nem sensato criticar que o torcedor traga referências do futebol quando tal escolha veio de cima. Entretanto, é essencial todos os rugbiers compreenderem que o elenco é o dos Tupis e é crucial para o sucesso de nossa seleção que o Corinthians tenha bom desempenho na SLAR.

O elenco mescla jovens e veteranos, numa mistura também crucial para nosso rugby, uma vez que o trabalho de renovação precisa ocorrer logo. A meta de chegar à Copa do Mundo de 2023 é um peso sobre um elenco em renovação, sabendo que as Eliminatórias começarão já no ano que vem. Conhecendo a juventude de boa parte do grupo, acho que tal cobrança não pode ser feita. Não é justo lançar sob os ombros de um grupo jovem peso de metas feitas lá atrás. Por mais que torça muito para que a meta de 2023 seja concretizada, o Brasil não é favorito nas Eliminatórias e, a partir de 2020, o Chile e o Uruguai terão seleções 100% profissionais, igual a nossa. Se no passado recente o profissionalismo da CBRu rendeu progressão rápida à nossa seleção, agora todos os países estarão sob as mesmas condições – e o processo de renovação no Chile e no Uruguai está alicerçado por resultados sempre superiores na categoria de base.

Nossas expectativas sobre os resultados precisam levar em conta o contexto geral do nosso rugby e enxergar que o projeto do alto rendimento não pode se isolar do contexto dos clubes – em especial da base. Do mesmo jeito, eventuais insucessos precisam ser entendidos como reflexos de erros nas prioridades e abordagens escolhidas na condução do sistema competitivo do nosso rugby no passado recente. A comparação com os vizinhos é primordial.

Com isso, será importante o rugbier brasileiro saber distinguir a relação que pretende ter com o Corinthians com o apoio que precisa dar ao processo de renovação do elenco e nacionalização da comissão técnica – ambos cruciais ao futuro dos Tupis. Lucidez e justiça no tratamento aos jogadores e treinadores, somado a um senso crítico de cobrança por coerência, continuidade e sustentabilidade no projeto profissional de quem está no comando dele.