RUGBY NA ESTRADA – Desde 2014, Ravi Araújo participa da aventura pelo Rugby na Nova Zelândia. No mesmo ano, foi considerado o segundo melhor jogador em campo pelo Geraldine Rugby Football Club. Em 2017, participou do Nacional de Clubes de Sevens da Nova Zelândia e jogou contra equipes com All Blacks em seu elenco.

Ravi Araújo é selecionado para o South Canterbury

O South Canterbury funciona como uma seleção regional do sul da província de Canterbury e disputa o Heartland Championship, o Campeonato Neozelandês amador, equivalendo como terceira divisão nacional.

Na última semana, Ravi Araújo recebeu a notícia que está entre os três selecionados do seu clube, Geraldine Rugby Football Club para vestir a camisa do South Canterbury. A segunda partida pré-temporada – que conta com 4 jogos – aconteceu contra o King Country, e Ravi diz “Um jogo bem duro e bem diferente do que já tive a oportunidade de experimentar. Bem mais rápido e intenso“.

Ravi finaliza “Ainda precisamos nos entrosar mais e melhorar algumas coisas na defesa. Mas temos um time bem competitivo e iremos dar trabalho nessa competição“.

Na foto: Reuben Fischer, Andrew Gooden (África do Sul) e Ravi Araújo.