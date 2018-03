Mundial de Sevens 2013 no Brasil

Brasil no Mundial de 2019

Brasil em um tal de Gran Prix de Rugby Sevens

Mais de 500mil crianças jogando Rugby

60 mil praticantes no Brasil

Mais de 23 milhões de pessoas interessadas em Rugby, com 3,2 milhões de fãs do esporte

Franquia brasileira no Super Rugby

Franquia brasileira na Currie Cup

A lista de promessas audaciosas (e mentiras para os ingleses da World Rugby verem) vai longe, ao que se somaram recentemente um torneio de franquias sul-americanas (e o endosso à Pro Series, como fica?) e um possível amistoso entre Springboks X All Blacks no Brasil (esse último em aparente devaneio da imprensa sul-africana) e o público que acompanha o esporte vai embarcando junto a cada nova promessa sensacionalista, se deixando levar por uma grandeza que simplesmente ainda não temos, quando deveria sim cobrar

Dentre todas as promessas, uma que já ficou lá longe e aparenta ser cada vez mais distante é a de fortalecimento de Federações e Clubes um dos pontos levantados na então recém-fundada CBRu.

Enquanto escrevo esse artigo, leio um email em que a CBRu fala que a derrota da seleção M18 “representa um necessário choque de realidade” e “falta de foco evidente da CBRu, federações e clubes” na categoria.

- Continua depois da publicidade -

Para uma entidade que tem um cadastro de todas as jogadoras M18 atuando no país, falar em choque de realidade sobre o cenário precário das categorias de base femininas (e as masculinas também, mas como eles já internalizaram uma seleção M20, não precisam mais investir nisso) é uma piada. Clubes e Federações tentam há anos com variado grau de sucesso, mas vendo a entidade que rege o país enfraquecer elencos e torneios alheios, fica difícil crer que algo bom PARA TODOS vai sair daí.

Jênios.

Enquanto celebramos a vitória do Brasil M20 sobre a fraca equipe de Tilcara (galera, nem tudo que vem da Argentina é Puma), Uruguai vence Fiji e Portugal ficou com o vice no Troféu Mundial da mesma categoria

Com investimento em base.

Valorizando os clubes.

Sonhar é bom, mas ter um pé na realidade é fundamental para criar um plano factível para alcançar objetivos maiores. Arregaçar as mangas e investir no longo prazo, algo tão incomum na cultura do país, e que parecia o caminho dos novos e modernos gestores do Rugby nacional é a única forma de criar um esporte sustentável.

Se a base tivesse sido o alvo desde o início, há quase 10 anos, quem sabe onde essa grande geração que já está mostrando que tem tudo para ir longe, poderia chegar?

Será que teríamos perdido o M18 feminino com um time montado às pressas e com pouquíssimo treino?

Será que as Yaras poderiam chegar em um Mundial com chances reais de lutar por um título?

Será que precisaríamos apostar em planos mirabolantes de franquias na África se tivéssemos um Rugby interno forte?

Será que teríamos uma base real de novos clubes surgindo por todo o país?

Será que com o crescimento da base de jogadores, surgiria o interesse real do público local em acompanhar jogos?

Será que com isso, aumentaria o interesse na transmissão de jogos pela TV?

Será que assim poderia se gerar novas fontes de renda e tornar o esporte mais independente de Leis de Incentivo?

Não saberemos, e provavelmente não vamos saber nunca.

Até a próxima conquista “histórica”