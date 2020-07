Tempo de leitura: 1 minuto

Buscando unir o Rugby Feminino Juvenil, a Comissão Técnica do Feminino Juvenil RS convida a todas para participarem do 1° Encontro de Atletas Feminino Juvenil RS que ocorrerá no dia 04 de Agosto (Terça-Feira) às 18:30, via GMeet.

Para participar as atletas necessitam:

Ter nascido até 31 de Dezembro de 2001; - Continua depois da publicidade - Inscrever-se através do Formulário https://forms.gle/C6Z48UyDNE18w6839;

Após o preenchimento, a atleta será direcionada para o Grupo do WhatsApp “Encontro Fem Juvenil RS” onde serão divulgados os links dos encontros.

Esse trata-se do primeiro de uma série de encontros que tem como objetivo integrar as atletas juvenis do Estado e promover um ambiente de troca de conhecimento e experiências durante o distanciamento social.

O projeto conta com a colaboração especial da Maria Fernanda Motta Gonçalves (MaFe), Psicóloga do Niterói Rugby Clube.

OBS: Não é necessário ter praticado rugby previamente.

CT Feminino Juvenil RS

Contato: feminino@fgrugby.com.br

Texto: FGR