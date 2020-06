ARTIGO COM VÍDEOS – A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 e depois dela o rugby recomeçou, gerando os primeiros grandes ídolos depois de tanto sofrimento. Vamos a 10 craques que capturaram as mentes dos fãs do rugby nos anos 40 e 50! O critério para ser listado é estar no Hall da Fama do World Rugby e ter alcançado grandes feitos no período: 1946 a 1960.

A lista não está na ordem de melhores!

John Kendall-Carpenter (Inglaterra)

Terceira linha campeão com a Inglaterra do Five Nations (atual Six Nations) de 1953, o primeiro depois da Segunda Guerra Mundial, John Kendall-Carpenter foi um dos grandes de sua geração, mas se notabilizou nos anos seguintes como dirigente, sendo um dos “pais” da Copa do Mundo de Rugby.





Jack Kyle (Irlanda)

Os anos logo após a Segunda Guerra Mundial foram a grande época dourada do rugby irlandês, quando a Irlanda ganhou 3 títulos do Five Nations, em 1948, 1949 e 1951 – algo só reeditado recentemente na geração dos anos 2000. O maior expoente dos verdes era o abertura Jack Kyle, considerado pela própria federação irlandesa como “o maior jogador irlandês de todos os tempos”. Kyle marcou época, dando alegria ao rugby europeu após os anos sofridos da Guerra.







Ronnie Dawson (Irlanda)

O hooker irlandês Ronnie Dawson foi o outro grande líder dos verdes nos anos 50, pegando o fim da década. Dawson bateu recorde em sua época como capitão dos British and Irish Lions, liderando os britânicos em 1959 em vitórias sobre a Austrália. Dawson foi o capitão da única vitória até hoje dos Lions sobre os All Blacks no Eden Park, naquele mesmo ano.

Jim Greenwood (Escócia)

Outro craque que brilhou com a camisa dos Lions foi o terceira linha escocês Jim Greenwood, que defendeu o time britânico em 1955, quando os Lions conseguiram um história empate de 2 vitórias e 2 derrotas contra os Springboks na África do Sul – feito notável na época. Greenwood foi o grande nome entre os forwards daquele time, que combateu fisicamente os Boks como poucos.

Cliff Morgan (Gales)

Talvez o maior gênio britânico dos anos 50, o abertura galês Cliff Morgan foi o gênio da campanha dos Lions de 1955, mas se notabilizou sobretudo com a camisa de Gales, liderando os Dragões aos títulos europeus (Five Nations) de 1952 e 1956. Morgan foi o precursor das gerações galesas que encantara o mundo nas décadas seguintes.





Lucien Mias (França)

A França apareceu para o mundo do rugby como uma protagonista nos anos 50. Em 1954, pela primeira vez na história a França venceu os All Blacks e em 1958 ineditamente derrotou os Springboks. Já em 1959 veio o primeiro título do Five Nations. Em todas essas conquistas estava o gigante segunda linha Lucien Mias, capitão de uma geração que colocou os Bleus no topo.

Jean Prat (França)

Junto de Mias, o asa Jean Prat foi o outro gênio dos anos após a Segunda Guerra na França. Prat foi o espírito dos anos 40 e 50 que ajudou os franceses a superarem as feridas da Guerra por meio da glória no rugby. Foi de Prat o try decisiva da histórica vitória sobre os All Blacks em 1954. No rugby francês, Prat foi o líder do pequeno Lourdes, clubes que marcou época no período.





John Thornett (Austrália)

Outro terceira linha icônico dos anos 50 e 60 foi o australiano John Thornett, grande capitão dos Wallabies na época. Thornett liderou uma geração dos Wallabies que conseguiu encarar de igual para igual Springboks e All Blacks, algo que realmente voltaria a ocorrer nos anos 80. Thornett foi o grande ídolo dos Wallabies até o aparecimento dos campeões mundiais décadas mais tarde.





Don Clarke (Nova Zelândia)

O grande All Black dos anos após a Segunda Guerra Mundial sem dúvida foi Don Clarke, o fullback apelidado como “The Boot”, por sua qualidade nos chutes. Clarke era um fullback atípico pra época, físico, com 110 kg, mas implacável, ficando famoso mundialmente por fazer todos os pontos em vitória crucial dos All Blacks sobre os Lions em 1959, quando quebrou o recorde mundial da época ao chutar 6 penais certeiros.





Hennie Muller (África do Sul)

Quando se fala nos anos 40, fala-se nos Springboks de 1949, que atropelaram os All Blacks naquela que foi a primeira grande série internacional após a guerra. Os sul-africanos venceram todos os 4 jogos contra os All Blacks naquela série, com o oitavo Hennie Muller sendo a grande referência física daquela equipe, que depois ainda atropelaria todos os grandes times europeus em viagem em 1951-52.