ARTIGO COM VÍDEOS – Nossa série que mostra grandes craques da história do rugby segue com os mágicos anos 70 (1971 a 1980), que tiveram alguns dos maiores jogos já vistos na história de nosso esporte. Então, vamos a 10 craques do período, tomando por critério a necessidade de todos estarem no Hall da Fama do World Rugby.

10 craques dos anos 80

10 craques dos anos 90

10 craques dos anos 2000

- Continua depois da publicidade -

A lista de jogadores não está na ordem de melhores!

Ian McGeechan (Escócia)

“The Lion King”, o “Rei Leão”, o abertura e centro escocês Ian McGeechan foi um dos maiores gênios da história dos British and Irish Lions e líder criativo das históricas vitórias dos britânicos sobre os Springboks em 1974. Depois, “Geech” foi o treinador que mais dirigiu os Lions na história.

Willie-John McBride (Irlanda)

Capitão imortal da história dos British and Irish Lions, o segunda linha irlandês Willie-John McBride foi justamente o capitão das vitórias dos Lions sobre os Springboks em 1974, considerada uma das séries mais brutais da história do rugby, na qual o irlandês foi instrumental na imposição física dos Lions. McBride ainda foi um dos grandes nomes das vitórias dos Lions sobre os All Blacks em 1971.

Jean-Pierre Rives (França)

A França viveu um período de ouro nos anos 70, quando foi a seleção europeia que rivalizou com Gales pela hegemonia do continente. E por trás da seleção francesa que pela primeira vez na história venceu os All Blacks na Nova Zelândia, em 1979, estava seu capitão Jean-Pierre Rives, que capitaneara os Blues por 34 vezes (recorde em sua época). O terceira linha virou um símbolo cult da França, sendo também pintor e escultor.







Morné Du Plessis (África do Sul)

Um dos maiores capitães da história dos Springboks, o terceira linha Morné Du Plessis capitaneou a África do Sul entre 1975 e 1980, tendo uma incrível taxa de vitórias de mais de 86%, incluindo as séries vitoriosas sobre os All Blacks em 1976 e British and Irish Lions em 1980.

Ian Kirkpatrick (Nova Zelândia)

Um matador com a bola em mãos e um tacleador exímio, Ian Kirkpatrick foi talvez a grande referência dos All Blacks nos anos 70, após as aposentadorias dos mitos dos anos 60 (Collin Meads, Brian Lochore, Wilson Whineray). Mesmo sendo asa, Kirkpatrick bateu recorde de tries pelos All Blacks em sua época.

Bryan Williams (Nova Zelândia)

De família samoana e primeiro islander a vestir a camisa dos All Blacks, Bryan Williams é considerado um dos maiores da história da Nova Zelândia. O ponta foi recordista de tries pelos All Blacks em sua época e foi um dos primeiros pontas “físicos” do rugby, precedendo Jonah Lomu. Williams foi depois o treinador que liderou Samoa nos Mundiais de 1991 e 1999.

Gerald Davies (Gales)

Sem dúvida, o país que é a cara dos anos 70 no rugby é Gales, que teve sua geração de ouro no período. Além de vencer o Five Nations (atual Six Nations) em 1971, 1975, 1976, 1978 e 1979, Gales produziu os grandes nomes que lideraram os British and Irish Lions nas vitórias sobre All Blacks em 1971 e Springboks em 1974.

Os galeses que brilharam na época são inúmeros, mas um dos maiores vencedores foi Gerald Davies, o brilhante centro que é um dos poucos jogadores no mundo com 3 Grand Slams de Five Nations na história, além de estar nas duas seleções vitoriosas dos Lions.

JPR Williams (Gales)

Ao lado de Gerald Davies, quem jogou a seu lado e igualmente tem 3 Grand Slams e venceu All Blacks e Springboks pelos Lions é o mágico fullback JPR Williams, um dos jogadores mais completos de sua geração – e que ainda foi capaz de ser campeão júnior de tênis em Wimbledon.







Phil Bennett (Gales)

O grande abertura galês e dos Lions de 1974 foi Phil Bennett, um dos ícones da geração vermelha. Considerado um dos maior gênios da camisa 10, Bennett herdou o trono do lendário Barry John e ainda foi capaz de capitanear os Lions em 77 e os Barbarians, tendo sido um dos grandes nomes da famosa vitória dos Barbarians sobre os All Blacks em 1973.

Grareth Edwards (Gales)

De todos os galeses mágicos dos anos 70, o maior foi o scrum-half Gareth Edwards, autor do “try do século” pelos Barbarians em 73. Edwards foi o coração dos times dos Lions que bateram os All Blacks em 71 e os Springboks em 74 e é um dos poucos jogadores a ter conquistado o Grand Slam do Five/Six Nations em 3 oportunidades. Para muitos, Edwards é o maior jogador da história do rugby mundial – acima de Lomu para muitos críticos, por conta de sua habilidade e criatividade.