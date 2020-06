Vamos conhecer grandes nomes que fizeram nosso esporte maior? Hora de você conhecer 10 craques que brilharam nos anos 80 no rugby mundial!

Qual o critério? Estar no Hall da Fama do World Rugby e ter alcançado algum grande feito. A lista não está em ordem de melhores!

Serge Blanco (França)



Um dos maiores jogadores da história da França, mas nascido na Venezuela. Serge Blanco foi fullback e ponta mágico, determinante na caminhada da França até o vice campeonato da Copa do Mundo de 1987 e bateu o recorde de jogos pelos Bleus em sua época.









Hugo Porta (Argentina)

O maior de todos os tempos do rugby argentino? Para muitos hermanos, sim, o abertura Hugo Porta foi o “Maradona” do rugby. Brilhante nos chutes, Porta conduziu os Pumas ao melhor resultado da história do país contra os All Blacks (empate em 1985), além de ter liderado a histórica vitória dos Jaguares sul-americanos sobre os Springboks em 1982. Porta foi até Ministro do Esporte na Argentina.





Naas Botha (África do Sul)

O abertura de ouro dos Springboks nos anos 80, Naas Botha é considerado um dos maiores chutadores e criadores de todos os tempos, tendo sido eleito várias vezes pela imprensa dos anos 80 como o melhor do mundo. Botha foi o maior artilheiro da história da África do Sul por muitos anos, até ser superado por Montgomery. Mas, Botha tem a melhor média de pontos por jogo com a camisa verde.



Danie Gerber (África do Sul)

Gerber marcou época nos anos 80 como um dos mais importantes e influentes centros da história do esporte. Por conta do boicote ao apartheid, Gerber jogou apenas 24 tests pelos Sprinboks, mas marcou incríveis 19 tries ao todo.



Mark Ella (Austrália)

Ella é um símbolo da luta aborígene na Austrália. O abertura é considerado o primeiro grande ídolo indígena da história dos Wallabies e foi determinante no grande feito da Austrália em 1984, quando pela primeira vez os Wallabies venceram todas as potências europeias em solo europeu no mesmo ano.



Sean Fitzpatrick (Nova Zelândia)

Os All Blacks viveram período dourado nos ano 80 e seu ápice foi a conquista da Copa do Mundo. O hooker Sean Fitzpatrick foi certamente uma das lendas do período, tendo brilhado em 87 e capitaneado os All Blacks depois nos anos 90.





Grant Fox (Nova Zelândia)

Ser considerado um dos maiores aberturas de todos os tempos dos All Blacks não é para qualquer um. Grant Fox foi um dos gênios que lideraram a Nova Zelândia ao título mundial de 1987, sendo um dos melhores chutadores do planeta.



John Kirwan (Nova Zelândia)

Já o grande astro dos grandes tries era o ponta John Kirwan, outro ídolo dos All Blacks do Mundial de 1987. Em sua época, Kirwan bateu recorde de tries e chegou até a jogar Rugby League. Um dois gênios da Nova Zelândia.





Michael Jones (Nova Zelândia)

Para muitos, no entanto, o maior All Black dos anos 80 e do título de 1987 é o terceira linha Michael Jones. De origem samoana, Jones se tornou um modelo para jovens polinésios e é tido como um dos maiores de sua posição de todo o século XX, sendo um jogador absolutamente completo para a época.