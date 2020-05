ARTIGO COM VÍDEOS – São José dos Campos foi o palco em 2014 da última edição do Brasil Sevens, o velho Campeonato Brasileiro que unia times de todo país em um evento único, com categorias feminina e masculina sendo disputadas ao mesmo tempo.

A última edição do torneio foi marcante pois coroou dois clubes do Sul do país em solo paulista. No feminino, o Charrua, de Porto Alegre, conquistou seu primeiro e único título nacional de 1ª divisão até hoje, ao passo que o Desterro, de Florianópolis, quebrou jejum e ergueu a taça no masculino, com muita emoção entre os atletas.

Os vídeos na íntegra dessas duas partidas podem ser assistidos agora: relembre este evento memorável.





Lista de campeões brasileiros de sevens masculino

Ano Campeão Cidade (Estado) Competição 2008/09 São José São José dos Campos (SP) Campeonato Brasileiro 2009/10 São José São José dos Campos (SP) Campeonato Brasileiro 2010/11 São José São José dos Campos (SP) Campeonato Brasileiro 2011 São José São José dos Campos (SP) Campeonato Brasileiro 2012/13 São José São José dos Campos (SP) Brasil Sevens 2013 São José São José dos Campos (SP) Brasil Sevens 2014 Desterro Florianópolis (SC) Brasil Sevens 2015 Desterro Florianópolis (SC) Super Sevens 2016 São José São José dos Campos (SP) Super Sevens 2017 Jacareí Jacareí (SP) Super Sevens 2018/19 Jacareí Jacareí (SP) Super Sevens 2019/20 Jacareí Jacareí (SP) Super Sevens

Lista de campeões brasileiros de sevens feminino