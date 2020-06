ARTIGO COM VÍDEOS – Neste dia 24 de junho completam-se 25 anos da conquista da Copa do Mundo de Rugby pela África do Sul. A Copa do Mundo de 1995 talvez seja o evento mais falado de rugby fora do meio do esporte e o fã da bola oval já deve ter visto muitos filmes e documentários sobre o evento.

Mas, você já assistiu aos melhores momentos do torneio todo (e não apenas da final)? Foram 16 times em campo e um torneio emocionante. A África do Sul recebera a sede da Copa do Mundo em 1992, ano que os Springboks foram reincorporados ao rugby internacional. Nos anos 80, a África do Sul havia sido isolada das disputas internacionais como boicote ao regime racista do apartheid e fora impedida de jogar os Mundiais de 1987 e 1991. Essas duas edições do mundial era “experimentais”, com a federação internacional decidindo pela continuidade do torneio após as duas primeiras experiências. Com isso, houve tempo para que em 1992 a África do Sul fosse eleita sede para debutar em casa já como um país democrático, com Nelson Mandela eleito presidente em 1994.

Austrália e Inglaterra, campeão e vice de 1991, a poderosa Nova Zelândia, de Jonah Lomu, e a França, que vencera os All Blacks em 1994, chegavam com um peso grande no Mundial. Os Springboks, por outro lado, retornaram muito mal ao rugby internacional em 1992, mas mostrava recuperação em 1994 com um técnico (Kitch Christie) assumindo o comando apenas na segunda metade de 1994. O que se viu foi um crescimento de rendimento em 1995, com Christie terminando seu trabalho com os Boks com 100% de aproveitamento. Liderados pelo capitão François Pienaar, os sul-africanos ergueram a taça, concluindo um movimento de retomada de sua grandeza.

Vamos aos resultados do torneio:

Grupo A: 1 África do Sul, 2 Austrália, 3 Canadá, 4 Romênia;

Grupo B: 1 Inglaterra, 2 Samoa, 3 Itália, 4 Argentina;

Grupo C: 1 Nova Zelândia, 2 Irlanda, 3 Gales, 4 Japão;

Grupo D: 1 França, 2 Escócia, 3 Tonga, 4 Costa do Marfim;

Quartas de final: África do Sul 42 x 14 Samoa; França 36 x 12 Irlanda; Inglaterra 25 x 22 Austrália; Nova Zelândia 48 x 30 Escócia;

Semifinais: África do Sul 19 x 15 França; Inglaterra 29 x 45 Nova Zelândia;

3º lugar: França 19 x 09 Inglaterra;

FINAL: África do Sul 15 x 12 Nova Zelândia;

E para quem quer um vídeo que traga uma outra perspectiva sobre os filmes que mostraram, confira um vídeo que compara as imagens reais da época com o filme Invictus.