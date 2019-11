No dia 03 de novembro de 2019 o Athenas Rugby de Itanhaém promoveu o 2º Festival de Rugby Solidário de Itanhaém no campo da Associação Desportiva Vila Nova no bairro do Belas Artes, com cerca de 80 atletas nas categorias infantil, M-14 e M 16, e participação dos clubes Tupiniquins de Bertioga, São Bento Rugby Clube e Athenas Rugby de Itanhaém.

A inscrição e entrada do evento foi a contribuição de 1 kg de alimento por pessoa, revertido em prol ao abrigo de crianças de Itanhaém S.A.I.C.A., foram arrecadados mais de 100 kgs de alimentos que ajudará na alimentação das crianças.

O objetivo do evento é promover a solidariedade que é um dos valores do rugby que são promovidos dentro e fora de campo.

Quem foi prestigiar o evento presenciou jogos emocionantes e acirrados entre as equipes, todos os atletas ganharam medalhas e foi realizada a integração das equipes num clima de amizade no café, almoço e durante a participação no evento.