O 3° Encontro de Treinadores Feminino Juvenil RS irá ocorrer no dia 31 de Julho (sexta-feira), às 19h, no Zoom. Dando continuidade aos trabalhos, será abordada a Parte 2 do tema “Estratégias de Captação” e contaremos com a participação de três convidados especiais com vasta experiência na área:

Maria Mikaela Pitta – Toledo Rugby Clube – Representante Feminino CBRu

Leandro Gevaerd “Chubby” – Núcleo do Jogo (CBRu)

Vitor Ancina – Vivendo o Rugby (VOR)

Mediadora: Maria Roberta Godim (Charrua RC)

O link será compartilhado na manhã do dia do Encontro no grupo de WhatsApp – “Coach Feminino Juvenil RS”. Caso nov@s treinadores ou interessad@s em desenvolver a categoria queiram participar dos encontros, basta responder o Formulário de Cadastro (https://forms.gle/wYgSDq848Z9ppYog6) e entrar no grupo de WhatsApp indicado ao final do preenchimento. Nele serão divulgados também os links dos próximos encontros.

Aqueles que não conseguiram comparecer aos Encontros anteriores e queiram se inteirar sobre os temas abordados, podem solicitar as gravações e apresentações via e-mail para feminino@fgrubgy.com.br