Sábado de mata-mata nacional! Os olhos da bola oval brasileira estarão sobre o Super 16 e a Taça Tupi amanhã.

O Super 16 terá os jogos de ida de suas quartas de final com grandes duelos regionais. Dois embates oporão paulistas: em São José dos Campos, o São José receberá a Poli na reedição da final do Paulista, ao passo que em São Paulo o Pasteur receberá o Jacareí, em choque de potências que promete. No Sul, Desterro e Curitiba se enfrentarão no grande clássico sulino em Florianópolis, enquanto Porto Alegre vai ferver com mais um Clássico Gaudério entre Charrua e Farrapos.

Na Taça Tupi, a segunda divisão do país, o clima é de semifinais. Em Caxias do Sul, o Serra Gaúcha, 100%, encera o tradicional Rio Branco, ao passo que em Indaiatuba tem Tornados, campeão do Paulista B, contra o Joaca.

O rugby paulista terá ainda bons jogos pelo Desenvolvimento e pelo Universitário, além das categorias M19, M17 (que entra em seu mata-mata) e M15, todas já fervendo. E no interior, ainda tem mais rugby juvenil com a Liga Aberta de 10s chegando a Sorocaba.

Por fim, o fim de semana será agitado pelo sevens em Londrina, com a bola oval dos Jogos Abertos do Paraná ganhando as atenções.

Super 16 – Quartas de final – Jogos de Ida

Dia 22/09/2018 às 14h00 – Pasteur x Jacareí

Árbitro: Murilo Bragatto

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 22/09/2018 às 15h00 – São José x Poli

Árbitro: Henrique Platais

Local: CT Ange Guimera – Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes – São José dos Campos, SP

Dia 22/09/2018 às 15h00 – Desterro x Curitiba

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 22/09/2018 às 15h00 – Charrua x Farrapos

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Taça Tupi – Semifinais – Jogos Únicos

Dia 22/09/2018 às 14h30 – Serra Gaúcha x Rio Branco

Árbitro: Marc Vial-Montpellier

Local: Campo Municipal Antônio Barroso Filho – Caxias do Sul, RS

Dia 22/09/2018 às 15h30 – Tornados x Joaca

Árbitro: Marcel Santos

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Campeonato Paulista C – Semana 20

Dia 22/09/2018 às 10h – Iguanas X ATR/Mogi

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Higor Venâncio e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Rafael Medeiros

Local: C.E João do Pulo – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 12

Dia 22/09/2018 às 12h – Medicina X SPAC B

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Arena Paulista de Rugby – São paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 14h – Jacareí B X Ilhabela

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 23/09/2018 às 14h30 – Guarulhos X Leões de Paraisópolis

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Genival Souza

4º árbitro: Leonardo Yamada

Local: Estádio Arnaldo José Celeste – Guarulhos, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 11

Dia 23/09/2018 às 10h45 – PUC X UNIP

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e Mirko Weber

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 13h45 – Mauá X Direito Mack

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e João Freire

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 16h45 – UFABC X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Bruno Seminaro

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 7

Dia 23/09/2018 às 15h30 – Rinos X Iguanas

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M15 – Semifinal

Dia 22/09/2018 às 12h – SPAC/Band X Pasteur – Semifinal Ouro

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Fernando Zemann

4º árbitro: Angélica Gevaerd

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 15h30 – Jacareí X São José – Semifinal Ouro

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 23/09/2018 às 9h30 – Leões de Paraisópolis X Jacareí B – Semifinal Prata

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 12h30 – Guardiões X Felinos – Semifinal Prata

Árbitro: João Freire

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Liga Aberta Paulista Juvenil – 3ª etapa – 10-a-side

Dia 22/09/2018 – participantes: Lechuza, Piratas e Piracicaba/São Roque

Local: Centro Esportivo Dr. Pitico – Sorocaba, SP

Jogos

10h- Lechuza vs Piratas

10h30 Piracicaba/São Roque vs Piratas

11h Piracicaba/São Roque vs Lechuza

11h30- Lechuza vs Piratas

12h Piracicaba/São Roque vs Piratas

12h30 Piracicaba/São Roque vs Lechuza

Jogos Abertos do Paraná



Dias 22 e 23/09/2018 – Masculino – Grupo A: Londrina (Pé Vermelho), Guarapuava (Lobo Bravo) e Ponta Grossa / Grupo B: Apucarana, Cascavel e São José dos Pinhais / Grupo C: Maringá, Foz e Umuarama;

Feminino – Grupo Único: Londrina, Maringá, Foz e Toledo.

Local: Parque Igapó – Londrina, PR