Tempo de leitura: 3 minutos

A História do Rugby no Brasil é centenária. O Portal do Rugby inicia agora uma série que tratará de mostrar de forma bem sintética o percurso do rugby pelo país. Para saber mais, você pode ler o livro A História do Rugby no Brasil, 1891-2009, disponível apenas em e-book (clique aqui).

O primeiro período é o de 1891 a 1918. Na semana que vem você descobre mais sobre 1919-1945.

- Continua depois da publicidade -

Quem trouxe o rugby para o Brasil?

Não foi Charles Miller e o São Paulo Athletic Club. É verdade que o clube inglês de São Paulo foi fundado em 1888, mas não havia rugby nessa época no clube – o críquete era o esporte principal. Foi somente com a volta de Charles Miller (paulista de nascimento, filho de britânicos) ao Brasil, em 1894, após estudar na Inglaterra, que o futebol e o rugby começaram no clube. O jogo entre SPAC e o time da São Paulo Railway (dos engenheiros ingleses que construíram as ferrovias em São Paulo) foi bem documentado já em 1898.

E também não foi o Paissandu Atlético Clube, do Rio de Janeiro, como já foi relatado na Wikipedia. O clube foi fundado em 1872, sim, mas o primeiro relato que sugere treinos de rugby é de 1896.

O primeiro clube documentado do país é do Rio de Janeiro e teve curta vida: o Clube Brasileira de Futebol Rugby, de 1891, fundado por um grupo de brasileiros que estudaram no exterior. Relata o jornalista Thomaz Mazzoni:

“O segundo clube surgido em terra carioca foi o do Clube Brasileiro de Futebol Rugby, o primeiro a cultivar esse esporte no Brasil, fundado em 12 de setembro de 1891 pelos srs. Alfredo Amaral Fontoura, Vírgilio Leite, Oscar Vieira de Castro, Edwin Ral, Sidney Cox, Augusto Amaral e Luiz Leonel Moura, este jovem brasileiro, recém-chegado da Inglaterra, onde fôra educado no ‘Elizabeth College’, da ilha de Guernsey, na qual aprendera o ‘rugby’ e o futebol ‘soccer’. Foi por sua iniciativa que se introduziu no Rio, o ‘rugby’, que logo encontrou adeptos, enquanto que o futebol ‘association’, tentado pelos rapazes do Clube Brasileiro de Cricket e reeditado por Moura, entre 92 e 93, foi depois esquecido”.

Mas o rugby foi jogado desde 1891?

Não exatamente. O Clube Brasileiro de Futebol Rugby acabou. E Miller abandonou o rugby porque o futebol estava dando mais certo, havendo mais clubes com os quais jogar. O futebol na comunidade alemã, com o Sport Club Germania, foi importante para que o futebol fosse preferido pelos britânicos. A criação do Campeonato Paulista de Futebol em 1902 foi determinante para o “esquecimento” do rugby.

Até a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o rugby não foi jogado regularmente. Os britânicos que residiam por aqui esperavam a passagem de navios que tivessem tripulantes ávidos por jogarem rugby, como é o caso de um navio americano que passou pelo Rio em 1898, levando à formação de um time de rugby entre os sócios do Rio Cricket (clube britânico de Niterói).

Em 1911, parecia que o rugby começava a ganhar corpo, com a realização do primeiro jogo interestadual no país, entre São Paulo (o São Paulo Athletic Club) e o Rio de Janeiro (o Rio Cricket), clubes britânicos. Porém, a Guerra fez com que muitos britânicos retornassem para lutarem por seu país e o rugby só voltaria a existir no Brasil nos anos 20.

Só teve rugby no Rio e em São Paulo?

Não! Há notícias de prática de rugby em outras partes do país no início do século XX e a mais concreta nesse período inicial é de Pernambuco. O Sport Club do Recife, hoje famoso pelo futebol, havia acabado de ser fundado em 1905 e uma das primeiras atividades do Sport foi o rugby, que também durou pouco por lá.

Como definir a época?

1891-1918 pode ser chamado de o período de introdução do rugby no Brasil, tendo sido um período de atividades pouco regulares. Ficou curioso? Vai lá no livro conferir mais!