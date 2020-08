Tempo de leitura: 6 minutos

A História do Rugby no Brasil é centenária. O Portal do Rugby inicia agora uma série que tratará de mostrar de forma bem sintética o percurso do rugby pelo país. Para saber mais, você pode ler o livro A História do Rugby no Brasil, 1891-2009, disponível apenas em e-book (clique aqui).

Depois de tratar do período de 1891 a 1918, o tema nesta semana é 1919 a 1945. Para saber mais sobre o período, indicamos ainda a tese de mestrado Passe para Trás! (clique aqui para baixar)

A retomada do rugby em São Paulo e no Rio

Depois do rugby ser interrompido em São Paulo e no Rio de Janeiro com a Primeira Guerra Mundial, a volta de britânicos ao Brasil reacendeu a chama da bola oval nas duas cidades nos anos 20. No Rio, há registro de formação de equipes em 1921, mas foi mesmo em 1925 que o rugby se firmou no Rio Cricket, em Niterói, com a comunidade britânica. A passagem de navios estrangeiros pelo Rio favoreceu que o Rio Cricket periodicamente tivesse oponente internacionais.

Outro porto que propiciou a prática do rugby é o de Santos, com os estrangeiros da cidade formando em 1925 uma equipe no Santos Athletic Club, liderados por um australiano, Vivian Bensuzan.

Enquanto isso, na capital paulista, o São Paulo Athletic Club passava por dificuldades e não foi nele que o rugby foi retomado. Os britânicos de São Paulo, liderados pelo inglês Gordon Rule e pelo escocês Jimmy McInyre, formaram o São Paulo Rugby Football Club em 1924, treinando atrás do Monumento do Ipiranga. Em 1925, a equipe foi incorporada por um clube esportivo – famoso pelo futebol – chamado Associação Atlética das Palmeiras (que não é a Sociedade Esportiva Palmeiras atual!), baseado onde posteriormente se fixou o Clube de Regatas Tietê.

Com equipes em São Paulo, Santos e Niterói, o rugby voltou a ser possível. Em 1926, a representação de São Paulo enfrentou Santos e o Rio – e com isso nasceria a primeira competição nacional no ano seguinte.

A Taça Beilby Alston e a Taça Wilson



A Taça Beilby Alston nasceu em 1927 como o duelo anual entre as seleções de Rio e São Paulo. O jogo se tornou uma tradição, sendo jogado anualmente até a década de 60, com interrupção apenas com a guerra civil em São Paulo em 1932 e com a Segunda Guerra Mundial.

Enquanto no Rio o rugby seguiu ligado aos britânicos do Rio Cricket, em São Paulo o esporte ganhou novos adeptos ao longo dos anos 20, com o Club Athlético Paulistano formando sua equipe, que consistia de muitos brasileiros, sem ascendência britânica, mas também de alguns britânicos, como o capitão Sydney Smith, inglês que depois ajudaria a levar o rugby de volta ao SPAC após a guerra. Paulistano e AA Palmeiras criaram inclusive uma taça entre si, a Taça Wilson, que pode ser considerada o Paulista original. O rugby também foi jogado pelos alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, enquanto treinos foram registrados no Corinthians, Germânia (atual Pinheiros), Ypiranga…

No entanto, com a Revolução de 1930, o cenário esportivo mudou bastante e tais clubes, que começavam a olhar para o rugby, abandonaram o projeto da bola oval. Nos anos 1930, com encerramento da Associação Atlética das Palmeiras, o Paulistano abandonou o rugby e a bola oval paulista voltou a ser representada pelo São Paulo Rugby Football Club da comunidade britânica. Isso até a Segunda Guerra Mundial, quando muitos jogadores se engajaram na guerra e o rugby foi paralisado.



Junior Springboks e British and Irish Lions

Navios que aportavam no Brasil propiciavam jogos adicionais aos rugbiers paulistas e cariocas. Os dois visitantes mais famosos foram os Junior Springboks – a seleção sul-africana “B” – e a Seleção Britânica (chamada de British Isles apenas na época, mas hoje conhecida como os famosos British and Irish Lions).

As duas seleções passaram pelo Brasil por terem como destino a Argentina. Os sul-africanos passaram pelo Rio quando em 1932, quando retornavam de viagem à Argentina, e deveriam ter encarado uma primeira seleção brasileira. No entanto, a guerra em São Paulo fez com que o combinado brasileiro fosse, na verdade, formado por atletas do Rio. O resultado foi 73-00 para os Junior Boks.

Depois, em 1936, a seleção britânica, que também voltava de gira à Argentina, enfrentou uma seleção brasileira de fato, com o jogo sendo transferido de Santos para Niterói pelas condições climáticas. O Rio Cricket assistiu aos britânicos vencendo por 82-00, com o príncipe russo Alexander Obolensky tendo marcado 17 tries naquela partida (ou melhor, reza a lenda!).

Internacional de Porto Alegre, Vasco da Gama…

O rugby não esteve restrito a São Paulo e ao Rio nesse período. Em 1920, o Internacional de Porto Alegre chegou a montar sua equipe, de vida curta, para enfrentar marinheiros de um navio que passou pela cidade, enquanto em Minas Gerais há registro de rugby em Nova Lima ligado a presença de britânicos na mineração. A Bahia também teve brevemente rugby nos anos 20.

Além disso, se o torcedor do Colorado gaúcho agora sabe que o rugby passou por seu clube, o vascaíno também precisa saber que o rugby passou pela Colina no final dos anos 30. O Vasco da Gama criou um departamento de rugby que teve vida curta (entre 1936 e 1939), mas curiosamente foi todo formado por jogadores brasileiros.

Como definir a época?

O período do entreguerras, que pega o fim da República Velha e a Era Vargas, é um período de ascensão do rugby, seguida de estagnação. O rugby ensaiou se difundir nos anos 20, mas ficou acabou recuando e dependendo da comunidade britânica nos anos 30. De todo modo, é o momento no qual o rugby cria raízes no Brasil. O rugby brasileiro atual começou em 1924, pois há uma continuidade entre aquela comunidade até o dias de hoje.

Campeões da Beilby Alston

Ano Equipe da casa Placar vs Placar Equipe visitante Campeão 1927 RJ 29 X 03 SP 1928 SP 08 X 06 RJ 1929 RJ 16 X 05 SP 1930 SP 08 X 11 RJ 1931 RJ 27 X 03 SP 1932 * 1933 SP 03 X 00 RJ 1934 RJ 15 X 03 SP 1935 SP 03 X 00 RJ 1936 RJ 11 X 00 SP 1937 SP 12 X 16 RJ 1938 RJ 03 X 08 SP 1939 SP 20 X 00 RJ 1940 RJ 06 X 05 SP 1941-46 ** 1947 SP 00 X 08 RJ 1948 RJ 16 X 04 SP 1949 SP 13 X 06 RJ 1950 RJ 06 X 00 SP 1951 SP 26 X 06 RJ 1952 RJ 09 X 21 SP 1953 SP 12 X 03 RJ 1954 RJ 00 X 06 SP 1955 SP 20 X 06 RJ 1956 RJ 13 X 00 SP 1957 SP 11 X 13 RJ 1958 RJ 13 X 03 SP 1959 SP 17 X 03 RJ 1960 RJ 03 X 33 SP 1961 SP 25 X 10 RJ 1962 RJ 00 X 57 SP 1963 SP 38 X 06 RJ 1964-1969 *** 1970 RJ 05 X 48 SP 1971 SP 33 X 05 RJ 1972 RJ 09 X 39 SP 1973 **** 1974 SP 24 X 09 RJ 1975 SP 49 X 03 RJ 1976 RJ 24 X 17 SP 1977 SP 27 X 12 RJ 1978 **** 1979 RJ 15 X 30 SP 1980-1982 **** 1983 SP 15 X 07 RJ Ranking Títulos São Paulo 24 Rio de Janeiro 15

Taça disputada entre as seleções estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro.



*Sem disputa em 1932 por conta da Revolução Paulista;

**Sem disputa entre 1941 e 1946 por conta da Segunda Guerra Mundial;

***Sem disputa entre 1964 e 1969 por falta de atletas no RJ;

****Sem disputa, outros motivos.