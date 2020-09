Tempo de leitura: 3 minutos

Após a Segunda Guerra Mundial, o rugby no Brasil voltou a caminhar. Depois de tratar do período de 1891 a 1918, e de 1919 a 1945, o tema desta vez na nossa série sobre a História do Rugby no Brasil é 1946-1963, o período de restabelecimento do rugby no país.

Para saber mais, você pode ler o livro A História do Rugby no Brasil, 1891-2009, disponível apenas em e-book (clique aqui).

O rugby retorna com a Beilby Alston

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) teve impacto direto no rugby no Brasil. Com o esporte dependente da comunidade britânico, os esforços de guerra fizeram com que os jogos de rugby fossem interrompidos no Brasil nesse período. No entanto, logo que a guerra acabou, a bola oval retornou.

Os britânicos voltaram ao país e a seus clubes em São Paulo e no Rio de Janeiro, com o São Paulo Athletic Club (SPAC) e o Rio Cricket. Como ainda o clube inglês não tinha um campo, os jogos em São Paulo ocorriam na Água Branca e no campo da São Paulo Railway em Pirituba. Novos clubes emergiram ao longo desse período em São Paulo, com a formação do Aliança Rugby Football Club, com participação de franceses e argentinos, e do novo São Paulo Rugby Football Club, com japoneses.

Já a velha taça entre as seleções estaduais, a Taça Beilby Alston, retornou em 1947 e foi jogada em todos os anos até 1963, opondo Rio e São Paulo, sendo interrompida apenas em 1964, quando o Rio deixou de contar com número suficiente de jogadores. Em 1947, a continuidade com relação ao rugby de antes da guerra era clara com o retorno de alguns jogadores que já tinham jogado rugby nos anos 30.

Brasil em Montevidéu e Buenos Aires!

A volta da Taça Beilby Alston não foi o único feito importante do renascimento do rugby no Brasil. Em 1950, Jimmy McIntyre e o irlandês Harry Donovan, recém chegado ao Brasil, uniram forças para formarem a primeira seleção brasileira que viajaria ao exterior. Naquele ano, o combinado de atletas de Rio e São Paulo visitou o Uruguai para amistosos contra o Montevideo Cricket e contra a seleção local. O primeiro Brasil contra Uruguai acabou em 8 x 6 a favor dos uruguaios e marcava época.

No ano seguinte, a Argentina organizou aquele que viria a ser considerado posteriormente o primeiro Sul-Americano de Rugby. O torneio não foi chamado de Torneio ABCU na época, sendo organizado em comemoração à criação dos Jogos Pan-Americanos, só ganhando status de Sul-Americano posteriormente. Mesmo assim, ao entrarem em campo pela primeira vez em um torneio regional, Argentina, Brasil, Uruguai e Chile davam início a uma nova era de intercâmbio do rugby em nível continental. O Brasil perdeu todas as partidas (68 x 00 contra o Chile, 72 x 00 contra a Argentina e 17 x 10 diante do Uruguai), mas a partir a formação da seleção brasileira ganhava regularidade.

Ao longo dos anos 50, novos amistosos contra times uruguaios – incluindo Brasil 03 x 00 Uruguai em 1953, em Montevidéu – e em 1958 foi lançado oficialmente o Campeonato Sul-Americano de Rugby, sem participação brasileira, mas em 1961 o Brasil debutou no novo torneio, visitando o Uruguai e sendo superado por argentinos (00 x 60), chilenos (34 x 05) e uruguaios (08 x 11).

Na época, o rugby brasileiro era organizado por meio de um comitê entre paulistas e cariocas, sem que existisse ainda uma federação responsável pelo esporte no país. A União de Rugby do Brasil só viria a nascer justamente em 1963, dando início a um novo período do rugby no país.

Resultados da Taça Beilby Alston

Ano Equipe da casa Placar vs Placar Equipe visitante Campeão 1927 RJ 29 X 03 SP 1928 SP 08 X 06 RJ 1929 RJ 16 X 05 SP 1930 SP 08 X 11 RJ 1931 RJ 27 X 03 SP 1932 * 1933 SP 03 X 00 RJ 1934 RJ 15 X 03 SP 1935 SP 03 X 00 RJ 1936 RJ 11 X 00 SP 1937 SP 12 X 16 RJ 1938 RJ 03 X 08 SP 1939 SP 20 X 00 RJ 1940 RJ 06 X 05 SP 1941-46 ** 1947 SP 00 X 08 RJ 1948 RJ 16 X 04 SP 1949 SP 13 X 06 RJ 1950 RJ 06 X 00 SP 1951 SP 26 X 06 RJ 1952 RJ 09 X 21 SP 1953 SP 12 X 03 RJ 1954 RJ 00 X 06 SP 1955 SP 20 X 06 RJ 1956 RJ 13 X 00 SP 1957 SP 11 X 13 RJ 1958 RJ 13 X 03 SP 1959 SP 17 X 03 RJ 1960 RJ 03 X 33 SP 1961 SP 25 X 10 RJ 1962 RJ 00 X 57 SP 1963 SP 38 X 06 RJ 1964-1969 *** 1970 RJ 05 X 48 SP 1971 SP 33 X 05 RJ 1972 RJ 09 X 39 SP 1973 **** 1974 SP 24 X 09 RJ 1975 SP 49 X 03 RJ 1976 RJ 24 X 17 SP 1977 SP 27 X 12 RJ 1978 **** 1979 RJ 15 X 30 SP 1980-1982 **** 1983 SP 15 X 07 RJ Ranking Títulos São Paulo 24 Rio de Janeiro 15

Resultados da Seleção Brasileira

Data Competição Sede Campo Brasil Placar vs Placar Adversário Resultado para o Brasil Test Match Observação 01/08/1932 Junior Springboks Tour Niterói (Brasil) Rio Cricket Associação Atlética BRASIL 00 X 73 JUNIOR SPRINGBOKS D Junior Springboks correspondiam à segunda seleção da África do Sul 31/08/1936 Lions Tour Niterói (Brasil) Rio Cricket Associação Atlética BRASIL 00 X 82 BRITISH AND IRISH LIONS D Chamado na época de British Isles XV ou Great Britain XV 09/09/1950 Amistoso Montevidéu (Uruguai) Montevideo Cricket Club BRASIL 24 X 00 MONTEVIDEO CRICKET V Clube uruguaio 11/09/1950 Amistoso Montevidéu (Uruguai) Montevideo Cricket Club BRASIL 06 X 08 URUGUAI D Test 10/09/1951 Sul-Americano Buenos Aires (Argentina) Club Gimnasia y Esgrima BRASIL 00 X 68 CHILE D Test Sul-Americano Extra-Oficial - disputado durante os Jogos Pan-Americanos 13/09/1951 Sul-Americano Buenos Aires (Argentina) Club Gimnasia y Esgrima BRASIL 00 X 72 ARGENTINA D Test Sul-Americano Extra-Oficial - disputado durante os Jogos Pan-Americanos 16/09/1951 Sul-Americano Buenos Aires (Argentina) Club Gimnasia y Esgrima BRASIL 10 X 17 URUGUAI D Test Sul-Americano Extra-Oficial - disputado durante os Jogos Pan-Americanos 03/09/1953 Amistoso Montevidéu (Uruguai) Montevideo Cricket Club BRASIL 22 X 06 URUGUAI "A" D Combinado uruguaio 05/09/1953 Amistoso Montevidéu (Uruguai) Montevideo Cricket Club BRASIL 03 X 00 URUGUAI V Test 06/09/1953 Amistoso Montevidéu (Uruguai) Carrasco Polo BRASIL 03 X 06 URUGUAI "B" D Combinado uruguaio 08/09/1955 Amistoso São Paulo (Brasil) Campo de Pirituba do São Paulo Railway BRASIL 09 X 00 MONTEVIDEO CRICKET V Clube uruguaio 08/10/1961 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Carrasco Polo BRASIL 08 X 11 URUGUAI D Test 12/10/1961 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Carrasco Polo BRASIL 00 X 66 ARGENTINA D Test 14/10/1961 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Carrasco Polo BRASIL 05 X 34 CHILE D Test 09/09/1962 Amistoso São Paulo (Brasil) Campo de Pirituba do São Paulo Railway BRASIL 13 X 05 URUGUAI V Test 15/08/1963 Amistoso Montevidéu (Uruguai) Old Boys BRASIL 00 X 28 URUGUAI D Não confirmado pelos dados da ABR 05/09/1963 Amistoso Montevidéu (Uruguai) Montevideo Cricket Club BRASIL 03 X 00 URUGUAI V Não confirmado pelos dados da URU 16/08/1964 Sul-Americano São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 16 X 16 CHILE E Test 18/08/1964 Sul-Americano São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 08 X 30 ARGENTINA D Test 22/08/1964 Sul-Americano São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 15 X 08 URUGUAI V Test 31/07/1965 Amistoso São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 11 X 39 PAU D Clube francês 25/09/1965 Amistoso São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 05 X 49 COMBINADO OXFORD-CAMBRIDGE D Combinado das universidades inglesas de Oxford e Cambridge 05/09/1970 Amistoso Assunção (Paraguai) Jardim Botánico BRASIL 12 X 03 PARAGUAI V Test 10/10/1970 Amistoso São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 06 X 46 SAN ISIDRO CLUB (SIC) D Clube da Argentina 24/07/1971 Amistoso São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 08 X 53 COMBINADO OXFORD-CAMBRIDGE D Combinado das universidades inglesas de Oxford e Cambridge 10/10/1971 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Carrasco Polo BRASIL 12 X 06 PARAGUAI V Test 12/10/1971 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Carrasco Polo BRASIL 06 X 50 ARGENTINA D Test 14/10/1971 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Carrasco Polo BRASIL 11 X 37 URUGUAI D Test 16/10/1971 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Carrasco Polo BRASIL 03 X 45 CHILE D Test 22/07/1972 Amistoso São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 03 X 27 PARIS UNIVERSITÉ CLUB (PUC) D Clube da França 13/10/1973 Sul-Americano São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 22 X 03 PARAGUAI V Test 16/10/1973 Sul-Americano São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 03 X 22 CHILE D Test 18/10/1973 Sul-Americano São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 06 X 16 URUGUAI D Test 20//10/1973 Sul-Americano São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 00 X 96 ARGENTINA D Test 02/06/1974 Amistoso São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 07 X 99 FRANÇA D Test 20/09/1975 Sul-Americano Assunção (Paraguai) Colégio San José BRASIL 10 X 31 CHILE D Test 21/09/1975 Sul-Americano Assunção (Paraguai) Colégio San José BRASIL 19 X 06 PARAGUAI V Test 23/09/1975 Sul-Americano Assunção (Paraguai) Colégio San José BRASIL 07 X 38 URUGUAI D Test 25/09/1975 Sul-Americano Assunção (Paraguai) Colégio San José BRASIL 06 X 64 ARGENTINA D Test 25/10/1977 Sul-Americano San Miguel de Tucumán (Argentina) Club Atlético Concepción BRASIL 06 X 78 ARGENTINA D Test 27/10/1977 Sul-Americano San Miguel de Tucumán (Argentina) Club Atlético Concepción BRASIL 13 X 25 PARAGUAI D Test 29/10/1977 Sul-Americano San Miguel de Tucumán (Argentina) Club Atlético Concepción BRASIL 27 X 33 CHILE D Test 30/10/1977 Sul-Americano San Miguel de Tucumán (Argentina) Club Atlético Concepción BRASIL 15 X 47 URUGUAI D Test 09/09/1979 Amistoso Niterói (Brasil) Rio Cricket Associação Atlética BRASIL 08 X 22 DIGGERS RFC D Clube da Zâmbia 06/10/1979 Sul-Americano Santiago (Chile) Stade Français BRASIL 00 X 48 URUGUAI D Test 07/10/1979 Sul-Americano Santiago (Chile) Stade Français BRASIL 06 X 53 CHILE D Test 09/10/1979 Sul-Americano Santiago (Chile) Stade Français BRASIL 03 X 109 ARGENTINA D Test 12/10/1979 Sul-Americano Santiago (Chile) Stade Français BRASIL 16 X 06 PARAGUAI V Test 12/09/1981 Amistoso São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 13 X 09 SUL DO CHILE V Selecionado regional chilena 18/05/1981 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Carrasco Polo BRASIL 03 X 33 CHILE D Test 21/05/1981 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Carrasco Polo BRASIL 00 X 77 URUGUAI D Test 23/05/1981 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Carrasco Polo BRASIL 03 X 35 PARAGUAI D Test 11/08/1984 Amistoso São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 00 X 52 PENGUINS D Clube de convite inglês (semelhante ao Barbarians) 05/07/1985 Amistoso Niterói (Brasil) Rio Cricket Associação Atlética BRASIL 06 X 41 FRANÇA XV D França não deu cap para o jogo 07/10/1989 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Estádio Charrua BRASIL 13 X 44 URUGUAI D Test 08/10/1989 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Estádio Charrua BRASIL 09 X 103 ARGENTINA D Test 10/10/1989 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Estádio Charrua BRASIL 40 X 11 PARAGUAI V Test 14/10/1989 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Estádio Charrua BRASIL 20 X 49 CHILE D Test 21/08/1991 Sul-Americano São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 16 X 23 CHILE D Test 07/09/1991 Sul-Americano São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 00 X 34 PARAGUAI D Test 28/09/1991 Sul-Americano Montevidéu (Uruguai) Old Christians BRASIL 07 X 37 URUGUAI D Test 01/10/1991 Sul-Americano Buenos Aires (Argentina) Belgrano Athletic Club BRASIL 06 X 84 ARGENTINA D Test 25/09/1993 Sul-Americano São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 05 X 55 URUGUAI D Test 02/10/1993 Sul-Americano São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 03 X 114 ARGENTINA D Test 11/10/1993 Sul-Americano Assunção (Paraguai) Asunción Rugby Club BRASIL 17 X 48 PARAGUAI D Test 15/10/1993 Sul-Americano Santiago (Chile) Universidad Católica - San Carlos de Apoquindo BRASIL 26 X 35 CHILE D Test 11/11/1996 Eliminatórias para a Copa do Mundo (1999) Port of Spain (Trinidad e Tobago) BRASIL 00 X 41 TRINIDAD E TOBAGO D Test 12/11/2000 Sul-Americano B São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 53 X 00 PERU V Test 18/11/2000 Sul-Americano B São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 30 X 12 VENEZUELA V Test 27/10/2001 Sul-Americano B Varginha (Brasil) Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Mello BRASIL 51 X 09 PERU V Test Parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) 03/11/2001 Sul-Americano B Bogotá (Colômbia) BRASIL 44 X 12 COLÔMBIA V Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) 17/11/2001 Sul-Americano B São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 14 X 03 VENEZUELA V Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) 22/12/2001 Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) Arima (Trinidad e Tobago) Estádio Larry Gomez BRASIL 11 X 10 TRINIDAD E TOBAGO V Test 26/01/2002 Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) Florianópolis (Brasil) Centro de Treinamento da Celesc – CeFA - Tapera BRASIL 09 X 00 TRINIDAD E TOBAGO V Test 13/04/2002 Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 06 X 46 CHILE D Test 20/04/2002 Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) Assunção (Paraguai) BRASIL 13 X 14 PARAGUAI D Test 05/10/2002 Sul-Americano B Lima (Peru) Colégio Markham BRASIL 32 X 14 VENEZUELA V Test 08/10/2002 Sul-Americano B Lima (Peru) Colégio Markham BRASIL 64 X 00 COLÔMBIA V Test 12/10/2002 Sul-Americano B Lima (Peru) Colégio Markham BRASIL 28 X 10 PERU V Test 23/03/2003 Sul-Americano - Repescagem Assunção (Paraguai) CURDA BRASIL 16 X 27 PARAGUAI D Test Repescagem de promoção para o Sul-Americano A 21/09/2003 Sul-Americano B Bogotá (Colômbia) BRASIL 16 X 31 VENEZUELA D Test 24/09/2003 Sul-Americano B Bogotá (Colômbia) BRASIL 35 X 10 COLÔMBIA V Test 27/09/2003 Sul-Americano B Bogotá (Colômbia) BRASIL 42 X 00 PERU V Test 10/10/2004 Sul-Americano B São Paulo (Brasil) Estádio Ícaro de Castro Mello BRASIL 73 X 03 PERU V Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2007) 13/10/2004 Sul-Americano B São Paulo (Brasil) Estádio Ícaro de Castro Mello BRASIL 74 X 00 COLÔMBIA V Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2007) 16/10/2004 Sul-Americano B São Paulo (Brasil) Estádio Ícaro de Castro Mello BRASIL 17 X 22 PARAGUAI D Test 20/11/2004 Sul-Americano B Barquisimeto (Venezuela) BRASIL 11 X 05 VENEZUELA V Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2007) 23/09/2005 Sul-Americano B Assunção (Paraguai) CURDA BRASIL 38 X 14 PERU V Test 25/09/2005 Sul-Americano B Assunção (Paraguai) CURDA BRASIL 20 X 12 VENEZUELA V Test 30/09/2005 Sul-Americano B Assunção (Paraguai) CURDA BRASIL 64 X 00 COLÔMBIA V Test 02/10/2005 Sul-Americano B Assunção (Paraguai) CURDA BRASIL 08 X 45 PARAGUAI D Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2007) 13/10/2005 Eliminatórias para a Copa do Mundo (2007) São José dos Campos (Brasil) Estádio Martins Pereira BRASIL 13 X 57 CHILE D Test 14/10/2006 Sul-Americano B Caracas (Venezuela) Campo na Explanada Bolivariana no Forte Tiuna BRASIL 36 X 10 PERU V Test 16/10/2006 Sul-Americano B Caracas (Venezuela) Campo na Explanada Bolivariana no Forte Tiuna BRASIL 95 X 00 COSTA RICA V Test 20/10/2006 Sul-Americano B Caracas (Venezuela) Campo na Explanada Bolivariana no Forte Tiuna BRASIL 37 X 03 COLÔMBIA V Test 22/10/2006 Sul-Americano B Caracas (Venezuela) Campo na Explanada Bolivariana no Forte Tiuna BRASIL 25 X 03 VENEZUELA V Test 04/11/2007 Sul-Americano B Lima (Peru) Colégio Newton BRASIL 24 X 15 PERU V Test 07/11/2007 Sul-Americano B Lima (Peru) Colégio Newton BRASIL 49 X 07 VENEZUELA V Test 10/11/2007 Sul-Americano B Lima (Peru) Colégio Newton BRASIL 43 X 03 COLÔMBIA V Test 23/05/2008 Amistoso Niterói (Brasil) Rio Cricket Associação Atlética BRASIL 16 X 18 BUENOS AIRES CRC D Clube argentino 25/05/2008 Amistoso Niterói (Brasil) Rio Cricket Associação Atlética BRASIL 26 X 00 BUENOS AIRES CRC V Clube argentino 19/06/2008 Sul-Americano B Luque (Paraguai) Complejo Rakiura BRASIL 34 X 06 COLÔMBIA V Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) 21/06/2008 Sul-Americano B Luque (Paraguai) Complejo Rakiura BRASIL 56 X 08 VENEZUELA V Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) 23/06/2008 Sul-Americano B Luque (Paraguai) Complejo Rakiura BRASIL 59 X 00 PERU V Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) 26/06/2008 Sul-Americano B Luque (Paraguai) Complejo Rakiura BRASIL 15 X 06 PARAGUAI V Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) 06/10/2008 Amistoso Fort Lauderdale (Estados Unidos) Central Broward Park Stadium BRASIL 19 X 05 SOUTH FLORIDA SELECTS V Seleção do sul do estado da Flórida (Estados Unidos) 11/10/2008 Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) Malabar (Trinidad e Tobago) Larry Gomes Stadium BRASIL 31 X 08 TRINIDAD E TOBAGO V Test 18/10/2008 Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) São José dos Campos (Brasil) ADC Parahyba BRASIL 24 X 12 TRINIDAD E TOBAGO V Test 25/04/2009 Sul-Americano A Viña del Mar (Chile) The Mackay School BRASIL 03 X 79 CHILE D Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) 29/04/2009 Sul-Americano A Montevidéu (Uruguai) Estadio Charrua BRASIL 03 X 71 URUGUAI D Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) 02/05/2009 Sul-Americano A Montevidéu (Uruguai) Estadio Charrua BRASIL 36 X 21 PARAGUAI V Test 29/08/2009 Amistoso São José dos Campos (Brasil) ADC Parahyba BRASIL 03 X 36 FRANCE FÉDÉRALE D Seleção da 3ª divisão da França 02/09/2009 Amistoso Embu das Artes (Brasil) Estádio Municipal Hermínio Espósito BRASIL 06 X 50 FRANCE FÉDÉRALE D Seleção da 3ª divisão da França 18/04/2010 Amistoso Buenos Aires (Argentina) Alumni BRASIL 27 X 26 ALUMNI V Clube argentino ??/04/2010 Amistoso Buenos Aires (Argentina) Champagnat BRASIL X CHAMPAGNAT V Clube argentino ??/04/2010 Amistoso Buenos Aires (Argentina) Belgrano Athletic BRASIL X BELGRANO ATHLETIC D Clube argentino 13/10/2010 Sul-Americano A Santiago (Chile) CARR La Reina BRASIL 10 X 26 URUGUAI D Test 16/10/2010 Sul-Americano A Santiago (Chile) CARR La Reina BRASIL 08 X 31 CHILE D Test 19/10/2010 Sul-Americano A Santiago (Chile) CARR La Reina BRASIL 23 X 18 PARAGUAI V Test 18/03/2011 Cross Border Encarnación (Paraguai) BRASIL 17 X 27 NORDESTE (URNE) D Província argentina 20/03/2011 Cross Border Encarnación (Paraguai) BRASIL 27 X 11 MISIONES V Província argentina 08/05/2011 Amistoso Foz do Iguaçu (Brasil) Estádio do ABC BRASIL 21 X 22 MISIONES D 14/05/2011 Sul-Americano A Puerto Iguazu (Argentina) Cataratas Rugby Club BRASIL 06 X 25 CHILE D Test 17/05/2011 Sul-Americano A Puerto Iguazu (Argentina) Cataratas Rugby Club BRASIL 18 X 39 URUGUAI D Test 20/05/2011 Sul-Americano A Puerto Iguazu (Argentina) Cataratas Rugby Club BRASIL 51 X 14 PARAGUAI V Test 04/06/2011 Amistoso Embu das Artes (Brasil) Estádio Municipal Hermínio Espósito BRASIL 27 X 11 EDINBURGH UNIVERSITY RFC V Clube da Escócia 18/06/2011 Amistoso Niterói (Brasil) Estádio Caio Martins BRASIL 20 X 20 EDINBURGH UNIVERSITY RFC E 10/12/2011 Emirates Cup of Nations Dubai (Emirados Árabes Unidos) The Sevens (anexo) BRASIL 25 X 27 QUÊNIA D Test 13/12/2011 Emirates Cup of Nations Dubai (Emirados Árabes Unidos) The Sevens (anexo) BRASIL 66 X 03 EMIRADOS ÁRABES UNIDOS V Test 16/12/2011 Emirates Cup of Nations Dubai (Emirados Árabes Unidos) The Sevens (anexo) BRASIL 03 X 37 HONG KONG D Test 20/05/2012 Sul-Americano A Santiago (Chile) CARR La Reina BRASIL 06 X 19 CHILE D Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2015) 23/05/2012 Sul-Americano A Santiago (Chile) CARR La Reina BRASIL 00 X 111 ARGENTINA D Test 26/05/2012 Sul-Americano A Santiago (Chile) CARR La Reina BRASIL 15 X 27 URUGUAI D Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2015) 27/10/2012 Sul-Americano - Repescagem São Paulo (Brasil) Estádio Nicolau Alayon BRASIL 35 X 22 PARAGUAI V Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2015) 16/04/2013 Amistoso São José dos Campos (Brasil) Estádio Martins Pereira BRASIL 50 X 14 MÉXICO V Test 20/04/2013 Amistoso Santo André (Brasil) Estádio Municipal Bruno José Daniel BRASIL 76 X 05 MÉXICO V Test 27/04/2013 Sul-Americano A Temuco (Chile) Estadio Germán Becker BRASIL 22 X 38 CHILE D Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2015) 01/05/2013 Sul-Americano A Montevidéu (Uruguai) Estadio Charrua BRASIL 07 X 58 URUGUAI D Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2015) 04/05/2013 Sul-Americano A Montevidéu (Uruguai) Estadio Charrua BRASIL 00 X 83 ARGENTINA D Test 15/11/2013 Amistoso Barueri (Brasil) Arena Barueri BRASIL 00 X 68 PORTUGAL D Test 15/02/2014 Amistoso São José dos Campos (Brasil) Centro de Treinamentos da CBRu BRASIL 22 X 14 MISIONES V Província argentina 23/03/2014 Amistoso São José dos Campos (Brasil) ADC Panasonic BRASIL 15 X 28 NORDESTE (URNE) D Província argentina 26/04/2014 Sul-Americano A Barueri (Brasil) Arena Barueri BRASIL 24 X 16 CHILE V Test 03/05/2014 Sul-Americano A Bento Gonçalves (Brasil) Estádio da Montanha BRASIL 09 X 34 URUGUAI D Test 10/05/2014 Sul-Americano A Luque (Paraguai) Estadio General Adrián Jara BRASIL 24 X 31 PARAGUAI D Test 22/11/2014 Amistoso Volta Redonda (Brasil) Estádio Raulino de Oliveira BRASIL 06 X 25 URUGUAI XV D Seleção de desenvolvimento do Uruguai 29/11/2014 Amistoso São José dos Campos (Brasil) Estádio Martins Pereira BRASIL 21 X 13 PARAGUAI V Test 07/03/2015 Amistoso Córdoba (Argentina) Tala Rugby Club BRASIL 00 X 57 TALA D Clube argentino 11/03/2015 Amistoso Córdoba (Argentina) Córdoba Athletic Club BRASIL 11 X 45 CÓRDOBA ATHLETIC D Clube argentino 18/04/2015 Sul-Americano A Montevidéu (Uruguai) Estadio Charrua BRASIL 09 X 48 URUGUAI D Test 25/04/2015 Sul-Americano A Santiago (Chile) CARR La Reina BRASIL 03 X 32 CHILE D Test 09/05/2015 Sul-Americano A Bento Gonçalves (Brasil) Estádio da Montanha BRASIL 11 X 20 PARAGUAI D Test 28/11/2015 Amistoso Blumenau (Brasil) Estádio do SESI BRASIL 12 X 29 ALEMANHA D Test 04/12/2015 Amistoso São Paulo (Brasil) Estádio do Pacaembu BRASIL 07 X 31 ALEMANHA D Test 12/12/2015 Sul-Americano - Repescagem São Paulo (Brasil) Estádio do Canindé BRASIL 44 X 00 COLÔMBIA V Test 06/02/2016 Americas Rugby Championship Santiago (Chile) CARR La Reina BRASIL 22 X 25 CHILE D Test 12/02/2016 Americas Rugby Championship Barueri (Brasil) Arena Barueri BRASIL 29 X 33 URUGUAI D Test 20/02/2016 Americas Rugby Championship Langford, Victoria (Canadá) Westhills Stadium BRASIL 25 X 52 CANADÁ D Test 27/02/2016 Americas Rugby Championship Barueri (Brasil) Arena Barueri BRASIL 24 X 23 ESTADOS UNIDOS V Test 05/03/2016 Americas Rugby Championship São José dos Campos (Brasil) Estádio Martins Pereira BRASIL 07 X 42 ARGENTINA XV D Seleção de Desenvolvimento da Argentina 23/04/2016 Sul-Americano A São Paulo (Brasil) Allianz Parque (Arena Palestra Itália) BRASIL 14 X 36 URUGUAI D Test 30/04/2016 Sul-Americano A São Paulo (Brasil) Estádio do Pacaembu BRASIL 20 X 20 CHILE E Test 07/05/2016 Sul-Americano A Assunção (Paraguai) Estadio Héroes de Curupayty BRASIL 32 X 21 PARAGUAI V Test 18/06/2016 Amistoso Macapá (Brasil) Estádio Zerão BRASIL 17 X 18 QUÊNIA D Test 19/11/2016 Amistoso Heidelberg (Alemanha) Fritz-Grunebaum-Sportpark BRASIL 06 X 16 ALEMANHA D Test 26/11/2016 Amistoso Leipzig (Alemanha) Bruno-Plache-Stadion BRASIL 14 X 36 ALEMANHA D Test 01/12/2016 Amistoso Coimbra (Portugal) Estádio Sérgio Conceição BRASIL 17 X 21 PORTUGAL D Test 03/02/2017 Americas Rugby Championship São Paulo (Brasil) Estádio do Pacaembu BRASIL 17 X 03 CHILE V Test 11/02/2017 Americas Rugby Championship Round Rock-Austin (Estados Unidos) Diamond Dell BRASIL 03 X 51 ESTADOS UNIDOS D Test 18/02/2017 Americas Rugby Championship Punta del Este (Uruguai) Campus Municipal de Maldonado BRASIL 12 X 23 URUGUAI D Test 25/02/2017 Americas Rugby Championship Ushuaia (Argentina) Estadio Agustín Pichot BRASIL 07 X 79 ARGENTINA XV D Seleção de Desenvolvimento da Argentina 03/03/2017 Americas Rugby Championship São Paulo (Brasil) Estádio do Pacaembu BRASIL 24 X 23 CANADÁ V Test 13/05/2017 Sul-Americano A Santiago (Chile) Estadio de La Pintana BRASIL 10 X 15 CHILE D Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2019) 20/05/2017 Sul-Americano A Montevidéu (Uruguai) Estadio Charrua BRASIL 27 X 41 URUGUAI D Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2019) 26/05/2017 Sul-Americano A São Paulo (Brasil) Estádio do Pacaembu BRASIL 57 X 06 PARAGUAI V Test Eliminatórias para a Copa do Mundo (2019) 10/06/2017 Amistoso São Paulo (Brasil) Estádio do Pacaembu BRASIL 25 X 21 PORTUGAL V Test 24/06/2017 Amistoso Bucareste (Romênia) Stadionul Arcul de Triumf BRASIL 05 X 56 ROMÊNIA D Test 11/10/2017 Amistoso São José dos Campos (Brasil) Centro de Treinamentos da CBRu BRASIL 17 X 40 CÓRDOBA D Província argentina 11/11/2017 Amistoso Leipzig (Alemanha) Bruno-Plache-Stadion BRASIL 12 X 45 ALEMANHA D Test 18/11/2017 Amistoso Bruxelas (Bélgica) Stade Roi Baudoin - Annexe BRASIL 23 X 19 BÉLGICA V Test 25/11/2017 Amistoso Villajoyosa (Espanha) CR La Vila - Campo del Pantano BRASIL 28 X 67 ESPANHA D Test 03/02/2018 Americas Rugby Championship Santiago (Chile) Estadio Municipal de La Pintana BRASIL 16 X 14 CHILE V Test 10/02/2018 Americas Rugby Championship São Paulo (Brasil) Estádio do Pacaembu BRASIL 18 X 27 URUGUAI D Test 17/02/2018 Americas Rugby Championship Langford, Victoria (Canadá) Westhills Stadium BRASIL 05 X 45 CANADÁ D Test 24/02/2018 Americas Rugby Championship São José dos Campos (Brasil) Estádio Martins Pereira BRASIL 16 X 45 ESTADOS UNIDOS D Test 03/03/2018 Americas Rugby Championship São José dos Campos (Brasil) Estádio Martins Pereira BRASIL 08 X 28 ARGENTINA XV D Seleção de Desenvolvimento da Argentina 05/05/2018 Sul-Americano 6 Nações São Paulo (Brasil) Estádio do Canindé BRASIL 28 X 12 CHILE V Test 12/05/2018 Sul-Americano 6 Nações Buenos Aires (Argentina) Club Newman BRASIL 36 X 33 ARGENTINA XV V 19/05/2018 Sul-Americano 6 Nações São Paulo (Brasil) São Paulo Athletic Club BRASIL 67 X 05 COLÔMBIA V Test Brasil campeão do Sul-Americano 28/07/2018 Amistoso Tbilisi (Geórgia) Estádio do Locomotive BRASIL 07 X 45 RACING 92 D Clube francês 03/08/2018 Amistoso Tbilisi (Geórgia) Estádio do Locomotive BRASIL 20 X 18 GEORGIA XV V Seleção de Desenvolvimento da Geórgia 10/11/2018 Amistoso São Paulo (Brasil) Estádio do Morumbi BRASIL 03 X 35 MAORI ALL BLACKS D Seleção maori da Nova Zelândia 23/11/2018 Amistoso San Miguel de Tucumán (Argentina) Tucuman Lawn Tennis BRASIL 31 X 34 TUCUMÁN D Província argentina 27/11/2018 Amistoso Salta (Argentina) Gimnasia y Tiro BRASIL 29 X 30 SALTA D Província argentina 02/02/2019 Americas Rugby Championship Neuquén (Argentina) Neuquén Rugby Club BRASIL 03 X 54 ARGENTINA XV D Seleção de Desenvolvimento da Argentina 09/02/2019 Americas Rugby Championship São José dos Campos (Brasil) Estádio Martins Pereira BRASIL 18 X 10 CANADÁ V Test 23/02/2019 Americas Rugby Championship Round Rock-Austin (Estados Unidos) Dell Diamond BRASIL 28 X 33 ESTADOS UNIDOS D Test 02/03/2019 Americas Rugby Championship Jundiaí (Brasil) Estádio Jayme Cintra BRASIL 15 X 10 CHILE V Test 09/03/2019 Americas Rugby Championship Montevidéu (Uruguai) Estadio Charrua BRASIL 20 X 42 URUGUAI D Test Brasil em 4º lugar 11/05/2019 Sul-Americano 6 Nações Assunção (Paraguai) Estadio Héroes de Curupayty BRASIL 66 X 10 PARAGUAI V Test 18/05/2019 Sul-Americano 6 Nações Osasco (Brasil) Estádio José Liberatti BRASIL 19 X 38 URUGUAI XV D Seleção de desenvolvimento do Uruguai 25/05/2019 Sul-Americano 6 Nações Belo Horizonte (Brasil) Estádio Independência BRASIL 00 X 62 ARGENTINA XV D Seleção de desenvolvimento da Argentina 08/06/2019 Amistoso Osasco (Brasil) Estádio José Liberatti BRASIL 16 X 22 ESPANHA D Test 15/06/2019 Amistoso Jundiaí (Brasil) Estádio Jayme Cintra BRASIL 21 X 22 ROMÊNIA D Test 30/08/2019 Amistoso Montevidéu (Uruguai) Estadio Charrua BRASIL 05 X 43 URUGUAI D Test Brasil foi a campo como Brasil XV - não valeu como test match 09/11/2019 Amistoso São Paulo (Brasil) Estádio Nicolau Alayon BRASIL 26 X 24 PORTUGAL V Test 20/11/2019 Amistoso São Paulo (Brasil) Estádio do Morumbi BRASIL 22 X 47 BARBARIANS D ??/07/2020 Amistoso BRASIL X ??/07/2020 Amistoso BRASIL X 15/08/2020 Americas Rugby Championship BRASIL X URUGUAI 22/08/2020 Americas Rugby Championship BRASIL X CANADÁ 29/08/2020 Americas Rugby Championship BRASIL X ARGENTINA XV 05/09/2020 Americas Rugby Championship BRASIL X ESTADOS UNIDOS 12/09/2020 Americas Rugby Championship BRASIL X CHILE

1905-1948: TRY 3 pontos / Conversão 2 pontos / Penal 3 pontos / Drop goal 4 pontos / Goal from Mark 3 pontos;



1948-1971: TRY 3 pontos / Conversão 2 pontos / Penal 3 pontos / Drop goal 3 pontos / Goal from Mark 3 pontos;



1971-1977: TRY 4 pontos / Conversão 2 pontos / Penal 3 pontos / Drop goal 3 pontos / Goal from Mark 3 pontos;



1977-1992: TRY 4 pontos / Conversão 2 pontos / Penal 3 pontos / Drop goal 3 pontos;



1992-hoje: TRY 5 pontos / Conversão 2 pontos / Penal 3 pontos / Drop goal 3 pontos



Obs: o Goal From Mark deixou de existir em 1977