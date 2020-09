Tempo de leitura: 4 minutos

Após a Segunda Guerra Mundial, o rugby no Brasil voltou a caminhar. Depois de tratar do período de 1891 a 1918, de 1919 a 1945 e de 1946-1963, o tema desta vez na nossa série sobre a História do Rugby no Brasil é 1963-1972, o período de criação de instituições que são a base do rugby brasileiro atual. Vamos, então, aos fatos mais importantes que você precisa saber sobre esse período!

Para saber mais, você pode ler o livro A História do Rugby no Brasil, 1891-2009, disponível apenas em e-book (clique aqui).

O nascimento da União de Rugby do Brasil

Em 1963, o rugby brasileiro ganhou uma certidão de nascimento. O esporte já existia. Torneios já existiam. A seleção já existia. Mas não havia ainda uma federação responsável pelo esporte no país. A organização das atividades era feita por um comitê dos clubes até então, mas, no dia 06 de outubro daquele ano, foi finalmente fundada a União de Rugby do Brasil que, todavia, não possuía reconhecimento oficial de órgãos do governo.

A entidade nova fora idealizada por Harry Donovan e teve como objetivo gerir o esporte no país e sua representação no exterior, em momento que o número de clubes de rugby passava a crescer. O Brasil vivia momento de maior participação do esporte na vida nacional, com São Paulo sediando os Jogos Pan-Americanos em 1963 que, apesar de não terem contado com rugby, movimentavam a cena esportiva nacional.

O Sul-Americano de 1964 e o campo do SPAC

O desejo de sediar o Sul-Americano de Rugby no ano seguinte certamente foi um dos fatores que levaram à formação de uma federação nacional e em 1964 o Brasil foi palco pela primeira vez da competição continental. Porém, onde os jogos iriam ocorrer? O velho campo de Pirituba não era o melhor espaço para o rugby e o São Paulo Athletic Club buscava uma sede nova para seus esportes de campo. Jimmy McIntyre e George Cleaver ficaram encarregados de encontrarem o novo espaço, com o clube adquirindo o terreno ao lado da represa de Guarapiranga.

O Sul-Americano de 1964 foi o primeiro grande evento recebido no novo campo e se tornou um marco para o rugby no país, com a seleção brasileira alcançado o inédito vice campeonato, ao empatar com o Chile (16 a 16) e derrotar o Uruguai (15 a 08, naquela que foi a última vitória do Brasil sobre o Uruguai até o momento). A Argentina ficou com o título ao vencer o Brasil (30 a 08). No entanto, o Brasil se ausentou da competição nos anos seguintes, retornando apenas em 1971, quando venceu o Paraguai por 12 a 06 em solo uruguaio.

O período da URB também foi de visitas de clubes argentinos, ingleses, franceses ao país – com destaque para duas visitas do combinado das poderosas universidades ingleses de Oxford e Cambridge – e também de criação da Seleção Brasileira Juvenil, que disputou em 1972 na Argentina o primeiro Sul-Americano M18.

O Torneio Aberto Brasileiro

O crescimento no número de clubes foi claro no período, que começou, na verdade, com o Rio de Janeiro vivendo uma breve desestruturação de seu rugby, levando à paralisação da velha Taça Beilby Alston. Com isso, os clubes de São Paulo se voltaram para a construção de uma primeira competição de clubes, nascendo, assim, o Torneio Aberto de Rugby, a primeira versão do atual Campeonato Brasileiro, com participação de SPAC (da colônia britânica), Aliança (formado por franceses, argentinos, brasileiros) e São Paulo RFC (dos japoneses).

Novas equipes foram fundadas nos anos seguintes, com o rugby adentrando em colégios como o Liceu Pasteur e o St. Paul’s, bem como universidades, como o Mackenzie e a USP, com a criação em 1966 do evento de rugby da Mac-Med, a disputa esportiva anual entre as faculdades de Engenharia do Mackenzie e Medicina da USP. Naquele mesmo ano, SPAC, Pasteur e St. Paul’s já jogavam o Campeonato Paulista Juvenil, o primeiro do país para a categoria, ao passo que o torneio anual de seven-a-side nascia no SPAC para encerrar a temporada. Nos anos 60, ainda, o rugby chegou a Minas Gerais, com a criação do time da USIPA por funcionários japoneses.

O Campeonato Brasileiro foi inicialmente dominado pelo SPAC, campeão de todas as edições até 1969. Foi em 1970 que a hegemonia do SPAC caiu, com a ascensão do São Paulo Barbarians, substituto do velho Aliança, e que daria origem futuramente ao Alphaville. Os Barbarians faturaram os títulos de 1970 e 1971, ao passo que em 1972 o título foi do CUSP, o combinado universitário da FUPE, que mostrava como o rugby já estava saindo das colônias estrangeiras em migrando para jovens brasileiros, que aprendiam o rugby na universidade.

A cara do rugby já estava em transformação e, em dezembro de 1972, a velha URB foi substituída pela Associação Brasileira de Rugby (ABR), reconhecida, finalmente, pelo Conselho Nacional do Desporto (CND), iniciando uma nova época.

Títulos do Campeonato Brasileiro

Ano Campeão Cidade 1964 SPAC São Paulo (SP) 1965 SPAC São Paulo (SP) 1966 SPAC São Paulo (SP) 1967 SPAC São Paulo (SP) 1968 SPAC São Paulo (SP) 1969 SPAC São Paulo (SP) 1970 São Paulo Barbarians São Paulo (SP) 1971 São Paulo Barbarians São Paulo (SP) 1972 FUPE São Paulo (SP) 1973 Medicina São Paulo (SP) 1974 SPAC São Paulo (SP) 1975 SPAC São Paulo (SP) 1976* SPAC São Paulo (SP) Niterói Niterói (RJ) 1977 SPAC São Paulo (SP) 1978 SPAC São Paulo (SP) 1979 Niterói Niterói (RJ) 1980 Alphaville Barueri (SP) 1981 Medicina São Paulo (SP) 1982 Alphaville Barueri (SP) 1983* Niterói Niterói (RJ) Alphaville Barueri (SP) 1984 Niterói Niterói (RJ) 1985 Alphaville Barueri (SP) 1986 Niterói Niterói (RJ) 1987** Alphaville Barueri (SP) Pasteur São Paulo (SP) 1988** Alphaville Barueri (SP) Bandeirantes São Paulo (SP) 1989 Alphaville Barueri (SP) 1990 Niterói Niterói (RJ) 1991 Alphaville Barueri (SP) 1992 Alphaville Barueri (SP) 1993 Rio Branco São Paulo (SP) 1994 Pasteur São Paulo (SP) 1995 Bandeirantes São Paulo (SP) 1996 Desterro Florianópolis (SC) 1997 Rio Branco São Paulo (SP) 1998 Rio Branco São Paulo (SP) 1999 SPAC São Paulo (SP) 2000 Desterro Florianópolis (SC) 2001 Bandeirantes São Paulo (SP) 2002 São José São José dos Campos (SP) 2003 São José São José dos Campos (SP) 2004 São José São José dos Campos (SP) 2005 Desterro Florianópolis (SC) 2006 Rio Branco São Paulo (SP) 2007 São José São José dos Campos (SP) 2008 São José São José dos Campos (SP) 2009 Bandeirantes São Paulo (SP) 2010 São José São José dos Campos (SP) 2011 São José São José dos Campos (SP) 2012 São José São José dos Campos (SP) 2013 SPAC São Paulo (SP) 2014 Curitiba Curitiba (PR) 2015 São José São José dos Campos (SP) 2016 Curitiba Curitiba (PR) 2017 Jacareí Jacareí (SP) 2018 Poli São Paulo (SP) 2019 São José São José dos Campos (SP) 2020 Cancelado (pandemia) 2021 - Ranking de campeões Cidade/Estado Títulos SPAC São Paulo (SP) 13 São José São José dos Campos (SP) 10 Alphaville Barueri (SP) 9 Niterói Niterói (RJ) 6 Bandeirantes São Paulo (SP) 4 Rio Branco São Paulo (SP) 4 Desterro Florianópolis (SC) 3 Curitiba Curitiba (PR) 2 Medicina São Paulo (SP) 2 Pasteur São Paulo (SP) 2 São Paulo Barbarians São Paulo (SP) 2 Jacareí Jacareí (SP) 1 Poli São Paulo (SP) 1 FUPE São Paulo (SP) 1

Itálico = equipe inativa/extinta

*Títulos divididos

**Divergência