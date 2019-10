ARTIGO COM VÍDEOS – O segundo duelo de quartas de final da Copa do Mundo de 2019 acontecerá em Tóquio entre Nova Zelândia e Irlanda. Trata-se apenas do segundo confronto na história dos Mundiais entre os dois países – e o primeiro desde 1995 – opondo dois times que já estiveram na liderança do Ranking Mundial neste ano de 2019 (com os All Blacks no momento na liderança).

Se o Mundial fosse em 2018, certamente esta seria considerada uma final antecipada, pois até o ano passado os irlandeses estavam no topo do mundo, tendo conquistado o Six Nations e vencido os All Blacks, campeão do Rugby Championship. Em 2019, a Irlanda viveu momentos de baixa, ao passo que a própria Nova Zelândia não é mais a mesma seleção extremamente dominante de poucos anos atrás. Mais importante para se notar é que até 2016 a Irlanda jamais havia vencido um jogo contra os All Blacks, quebrando o jejum naquele ano. Tendo repetido o feito em 2018, a Irlanda venceu a Nova Zelândia em 2 dos últimos 3 duelos entre os dois países. No entanto, o histórico é todo favorável aos neozelandeses.

A Nova Zelândia irá invicta ao duelo – e mais descansada, por ter tido seu jogo do último sábado cancelado pelo tufão Hagibis. Já a Irlanda foi vítima do Japão neste Mundial, tendo perdido na fase de grupos para os Brave Blossoms, ficando na segunda posição da chave.

Sem jamais ter passado das quartas de final da Copa do Mundo, a missão de obter um feito inédito é dificílima para a Irlanda, mas o técnico Joe Schmidt (neozelandês) terá quase força máxima para o embate, com a dupla de 9 e 10, Conor Murray e Jonathan Sexton, sendo central para o jogo dos verdes. Sem Bundee Aki, suspenso, Schmidt apostou em Robbie Henshaw com a camisa 12 para jogar ao lado do 13 Garry Ringrose, em uma dupla muito técnica e competente, ainda que sem um 12 com a mesma potência física de Aki. Stockdale (que ainda não brilhou como se esperava no Mundial) e Earls serão os homens nas pontas, com Rob Kearney de 15 – recuperado e preferido para o lugar de Jordan Larmour, que será opção no banco.

O pack não tem maiores novidades, com CJ Stander, Josh Van der Flier e Peter O’Mahony formando uma terceira linha que não fica atrás da neozelandesa, mas que tem o porém de O’Mahony não estar 100% fisicamente. A segunda linha tem um dos destaques do campeonato James Ryan ao lado de Henderson, em uma dupla que promete dar trabalho para os All Blacks, que têm também uma das melhores duplas do planeta. Já a primeira linha é puro entrosamento e experiência com Tadhg Furlong, Rory Best e Cian Healy, que poderão ter vantagem contra os kiwis.

Os All Blacks confirmaram o esperado. O time favorito do técnico Steve Hansen tem Beuaden Barrett de camisa 15 – e ele é o melhor do mundo para a posição no momento, capaz de criar desde o fundo e, certamente, colocando muitas dificuldades para cima de Kearney – e Richie Mo’unga de 10, ao lado do 9 Aaron Smith. Mo’unga segue como a aposta de Hansen para garantir perfeição nos chutes e liberar Barrett para criar conjuntamente, em uma formação versátil. Os centro serão Jack Goodhue e Anton Lienert-Brown, que ali velocidade com potência para tentar tirar vantagem da ausência de Aki. Reece e Bridge são os pontas, como esperado.

A terceira linha de Kieran Read, Sam Cane e Ardie Savea não estava badalada antes do Mundial, mas Savea passou a desempenhar muito bem ao longo da competição e com os verdes ainda não em sua melhor forma o setor poderá render dividendo em favor dos homens de preto, que ainda têm uma brilhante segunda linha de Sam Whitelock e Brodie Retallick. A primeira linha é mais problemática, com Codie Taylor e Joe Moody sendo inquestionáveis, mas com Nepo Laulala precisando provar que Owen Franks não faz falta. Será?

No banco, os All Blacks parecem ter mais profundidade que o Trevo, com Sonny Bill Williams e TJ Perenara sendo dois nomes que poderão sair do papel para resolverem pelos Homens de Preto.

No papel, a Nova Zelândia é a grande favorita, mas é inegável que se a Irlanda puder render seu máximo e afastar as incertezas – e os fantasmas de quartas de final – será um dos adversários mais complicados para os All Blacks, como vem sendo nos últimos anos. As batalhas estão em todos os setores, mas teremos a oportunidade de ver dois dos maiores jogadores da atualidade duelando na criação dos espaços: Beauden Barrett contra Jonny Sexton. Grande momento.

Copa do Mundo de Rugby – Japão 2019

Sábado, dia 19 de outubro (Horário de Brasília)

QUARTAS DE FINAL

07h15 – Nova Zelândia x Irlanda, em Tóquio – ESPN AO VIVO

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Assistentes: Pascal Gaüzère (França) e Angus Gardner (Austrália) / TMO: Graham Hughes (Inglaterra)

Histórico: 31 jogos, 28 vitórias da Nova Zelândia, 2 vitórias da Irlanda e 1 empate. Último jogo: Irlanda 16 x 09 Nova Zelândia, em 2018 (amistoso);

Nova Zelândia: 15 Beauden Barrett, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 Anton Lienert-Brown, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (c), 7 Sam Cane, 6 Ardie Savea, 5 Sam Whitelock, 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Ofa Tu’ungafasi, 18 Angus Ta’avao, 19 Scott Barrett, 20 Matt Todd, 21 TJ Perenara, 22 Sonny Bill Williams, 23 Jordie Barrett;

Irlanda: 15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 Jacob Stockdale, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Rory Best (c), 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Niall Scannell, 17 Dave Kilcoyne, 18 Andrew Porter, 19 Tadhg Beirne, 20 Rhys Ruddock, 21 Luke McGrath, 22 Joey Carbery, 23 Jordan Larmour;

