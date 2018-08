Hora do pontapé inicial para a Gallagher Premiership, o Campeonato Inglês 2018-19, uma das ligas mais poderosas do planeta! Gallagher? Sim, a Aviva deixou de ser a patrocinadora da competição e foi substituída, mudando o nome da liga inglesa para esta temporada.

A competição não terá mais transmissão para o Brasil, mas segue sendo muito interessante de se acompanhar, por todos os craques mundiais envolvidos. Vamos ao resumão da temporada que terá seu pontapé inicial no dia 31 de agosto!

Formato

12 clubes, que se enfrentarão em jogos de ida e volta, em um total de 22 rodadas, com encerramento no dia ;

Os 4 primeiros colocados avançarão às semifinais; As semifinais serão no dia 24 de maio; A grande final será no dia 1º de junho, no estádio de Twickenham, em Londres;

Os 6 primeiros colocados ainda garantirão vaga na Champions Cup europeia;

O último colocado será rebaixado;

A Premiership usa um sistema de teto salarial, com máximo de 7 milhões de libras por clube para serem gastas anualmente com salários. Além desse valor, os clubes têm mais 800.000 libras de crédito para usarem com atletas formados no próprio clube, incentivando a revelação de talentos.

Favoritos

Campeão de 2017-18, o Saracens é um dos grandes favoritos novamente ao título, mas a concorrência está forte demais. Exeter Chiefs e Wasps seguem como grandes concorrentes ao título, enquanto o Gloucester está entre os times que melhor se reforçaram. Leicester Tigers, Bath e Sale Sharks também estão otimistas, enquanto Northampton Saints, Newcastle Falcons e Harlequins têm mais incertezas do que certezas. O Worcester Warriors se reforçou mas não conseguiu se livrar da condição de candidato a rebaixamento, ao passo que o recém promovido Bristol Bears tem os holofotes sobre si ao fazer tantas contratações promissoras. Imprevisibilidade é a palavra.

1ª rodada

Dia 31/08 – Bristol Bears x Bath

Dia 01/09 – Gloucester x Northampton Saints

Dia 01/09 – Harlequins x Sale Sharks

Dia 01/09 – Worcester Warriors x Wasps

Dia 01/09 – Exeter Chiefs x Leicester Tigers

Dia 02/09 – Newcastle Falcons x Saracens

Equipes

Bath

Cidade e estádio: Bath – The Recreation Ground (14.000 lugares)

Títulos do Campeonato Inglês: 6 títulos (1989, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1996)

Títulos da Copa da Inglaterra: 10 títulos (1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996)

Títulos Europeus: 1 título da Champions Cup (1998) e 1 título da Challenge Cup (2008)

2017-18: 6º colocado

2018-19: Com o vitorioso neozelandês Todd Blackadder no comando, o Bath fez uma temporada de altos e baixos em 2017-18 e segue com a dúvida sobre si. Matt Banahan se transferiu para o rival Gloucester, mas Jamie Roberts chegou ao Bath para reforçar a linha, enquanto o sul-africano Van Rooyen e o argentino Noguera Paz são os pesos pesados que chegam para fazer evoluírem as formações da equipe. Jogadores importantes da seleção abrilhantam o bom elenco, como Underhill na terceira linha, junto do galês Faletau, Watson e Joseph atrás. A pressão da exigente torcida é de alcançar o mata-mata.

Bristol Bears

Cidade e estádio: Bristol – Ashton Gate (27.000 lugares)

Títulos do Campeonato Inglês: Nenhum

Títulos da Copa da Inglaterra: 1 título (1983)

Títulos Europeus: Nenhum

2017-18: Campeão da 2ª divisão

2018-19: Todo time que sobe à Premiership têm problemas para permanecer e o Bristol já sofreu com isso em 2016-17, quando foi rebaixado. Mas os agora renomeados Bears têm dinheiro e um treinador com nome, Pat Lam (que levou o Connacht a um surpreendente título do PRO14 em 2016). Nomes de peso como o neozelandês Charles Piutau para a ponta, o também ex All Blacks John Afoa para a primeira linha e o ex Wallabies George Smith para a terceira linha desembarcaram no time. A missão é permanecer na elite, mas já tem gente sonhando com vaga na Champions Cup. Será?

Exeter Chiefs

Cidade e estádio: Exeter – Sandy Park (12.800 lugares)

Títulos do Campeonato Inglês: 1 título (2017)

Títulos da Copa da Inglaterra: 2 títulos (2014 e 2018)

Títulos Europeus: Nenhum

2017-18: Vice campeão / 1º colocado da temporada regular

2018-19: Uma máquina comandada pelo brilhante técnico Rob Baxter, o Exeter Chiefs começou sua trajetória vencedora na Premiership como um time bom e barato, mas agora vem reforçando seu grupo com nomes de peso, como Santiago Cordero, dos Pumas, e Alex Cuthbert, de Gales, as duas novidades por lá. A base do elenco é a mesma e, portanto, as chances de brigar pelo título são reais. Olhos para Henry Slade, Jack Nowell e Campagnaro na linha, Simmonds, Kvesic, Francis e Cowan Dickie no pack. Bom, barato, entrosado e com talentos.

Gloucester

Cidade e estádio: Gloucester – Kingsholm Stadium (16.500 lugares)

Títulos do Campeonato Inglês: Nenhum

Títulos da Copa da Inglaterra: 5 títulos (1972, 1978, 1982*, 2003, 2011)

Títulos Europeus: 2 títulos da Challenge Cup (2006 e 2015)

2017-18: 7º colocado

2018-19: Poucos times tão bem se reforçaram como o Gloucester, que trouxe Danny Cipriani para a camisa 10, Matt Banahan para a ponta, Jaco Kriel para a terceira linha, Ruan Dreyer para a primeira linha e Franco Mostert para a segunda linha. A chegada desses três Sprinboks, ex Lions, não são acaso. O técnico é Johann Ackermann, que trabalhou com Kriel, Mostert e Dreyer nos Lions, ajudando a levar o time de Joanesburgo ao protagonismo no Super Rugby. Ackermann trabalha com o diretor irlandês David Humphreys com sinergia e o projeto do Gloucester é ambicioso, com briga projetada pelas semifinais.

Harlequins

Cidade e estádio: Londres – Twickenham Stoop (14.800 lugares)

Títulos do Campeonato Inglês: 1 títulos (2012)

Títulos da Copa da Inglaterra: 3 títulos (1988, 1991, 2013)

Títulos Europeus: 3 títulos da Challenge Cup (2001, 2004 e 2011)

2017-18: 10º colocado

2018-19: Os Harlequins não vivem bom momento. Após uma horrível temporada, o clube londrino almeja sua reconstrução e um lugar pelo menos na Champions Cup. A chave para o crescimento é Paul Gustard, ex diretor de rugby dos Saracens, que cruzou Londres para ir ao rival. O elenco é repleto de nomes bons da seleção inglesa, como Danny Care, Mike Brown, Chris Robshaw, Kyle Sinclair e Joe Marler, aos quais se somará o novo reforço Nathan Earle. Mas as contratações não foram tantas para tirar o time do 10º lugar que viveu em 2017-18. Dúvidas mais do que certezas para o início de novo trabalho.

Leicester Tigers

Cidade e estádio: Leicester – Welford Road (25.800 lugares)

Títulos do Campeonato Inglês: 10 títulos (1988, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, 2010 e 2013)

Títulos da Copa da Inglaterra: 8 títulos (1979, 1980, 1981, 1993, 1997, 2007, 2012, 2017)

Títulos Europeus: 2 títulos da Champions Cup (2001 e 2002)

2017-18: 5º colocado

2018-19: O Leicester Tigers decepcionou seu torcedor na temporada ao ficar novamente de fora das semifinais. Os Tigers foram a potência dominante da Inglaterra por duas décadas, mas não vencem a Premiership desde 2013 e a pressão só aumenta. O técnico Matt O’Connor precisa encontrar um rugby mais eficiente para seu time. Enquanto a linha com Ben Youngs, George Ford, Matt Toomua, Manu Tuilagi (quando não lesionado), Telusa Veainu e Jonny May assusta qualquer oponente, os avançados deixavam a desejar e a estratégia do clube foi se reforçar na frente. Campese Ma’afu e David Denton foram apostas para melhor o desempenho nas formações. Será que o passo adiante será dado?

Newcastle Falcons

Cidade e estádio: Newcastle – Kingston Park (10.200 lugares)

Títulos do Campeonato Inglês: 1 título (1998)

Títulos da Copa da Inglaterra: 4 títulos (1976, 1977, 2001, 2004)

Títulos Europeus: Nenhum

2017-18: Semifinalista / 4º colocado da temporada regular

2018-19: O Newcastle Falcons fez sua melhor temporada em quase 20 anos e chegou às semifinais em 2017-18, sendo essa a meta mais uma vez: a estabilidade na parte de cima da tabela. Mas os Falcons perderam mais atletas do que contrataram. Mermoz, DTH van der Merwe e Socino foram embora e farão falta na linha e a capacidade de definição ficará cm Sinoti Sinoti, Goneva e Matavesi, munidos por Toby Flood. Mulipola é a grande contratação para o pack, mas os Falcons terão dura missão para permanecerem na parte de cima, pois a concorrência subiu de nível.

Northampton Saints

Cidade e estádio: Northampton – Franklin’s Gardens (15.000 lugares)

Títulos do Campeonato Inglês: 1 título (2014)

Títulos da Copa da Inglaterra: 1 título (2010)

Títulos Europeus: 1 título da Champions Cup (2000) e 2 títulos da Challenge Cup (2009 e 2014)

2017-18: 9º colocado

2018-19: As campanhas vinham sendo fracas para o Northampton Saints e o clube das East Midlands vive momento de transição, com a saída do técnico Jim Mallinder para a chegada de Chris Boyd. Alguns bons reforços vieram: Dan Biggar chegou para a camisa 10 (que promete boa parceria criativa com Piers Francis), enquanto Naiyaravoro, destaque dos Waratahs na ponta, deixou a Austrália prometendo muitos tries na Inglaterra. A eles se somam no pack James Haskell e Ben Franks. Porém, as perdas também foram grandes, com as saídas de George North, Rob Horne, Stephen Myler e Campese Ma’afu. Os Saints têm ainda muito a provarem.

Sale Sharks

Cidade e estádio: Salford (Manchester) – AJ Bell Stadium (12.000 lugares)

Títulos do Campeonato Inglês: 1 título (2006)

Títulos da Copa da Inglaterra: Nenhum

Títulos Europeus: 2 títulos da Challenge Cup (2002 e 2005)

2017-18: 8º colocado

2018-19: O Sale Sharks mostrou grande evolução na temporada passada por conta dos bons reforços, em especial de Faf de Klerk, o scrum-half sul-africano que mudou muito o time, jogando com o australiano James O’Connor (buscando se reencontrar na carreira) e o ponta Marland Yarde. O time de Manchester melhorou ainda mais seu plantel atrás com a chegada do craque Chris Ashton e do ótimo sul-africano Janse van Rensburg. Resta ainda ao Sale ser mais competitivo entre os forwards, mas as expectativas são positivas para um retorno dos Sharks à Champions Cup.

Saracens

Cidade e estádio: Londres – Allianz Park (10.000 lugares)

Títulos do Campeonato Inglês: 4 títulos (2011, 2015, 2016 e 2018)

Títulos da Copa da Inglaterra: 2 títulos (1998, 2015)

Títulos Europeus: 2 títulos da Champions Cup (2016 e 2017)

2017-18: Campeão / 2º colocado da temporada regular

2018-19: Grande favorito ao título sempre, o poderoso de Londres defenderá sua coroa com poucas alterações no plantel vencedor da temporada passada. Mark McCall aposta na continuidade do crescimento do time que tem grandes nomes e revela boas promessas. Na linha, se os olhos estão sempre sobre Owen Farrell, Brad Barritt, Marcelo Bosch, Sean Maitland, Liam Williams e Alex Goode, Alex Lozowski cresce no grupo e promete ser destaque. A eles se junta a contratação David Strettle, que retorno à casa após jogar na França. Já o pack segue melhor que nunca, sendo talvez o melhor da Inglaterra, com Jamie George, Juan Figallo, Vincent Koch, Mako e Billy Vunipola, George Kruis, Callum Clark, Maro Itoje, Will Skelton e Schalk Burger. Olhos ainda para o segunda linha jovem e promissor Nick Isiekwe. Timaço e favorito.

Wasps

Cidade e estádio: Coventry – Ricoh Arena (32.600 lugares)

Títulos do Campeonato Inglês: 6 títulos (1990, 1997, 2003, 2004, 2005 e 2008)

Títulos da Copa da Inglaterra: 3 títulos (1999, 2000, 2006)

Títulos Europeus: 2 títulos da Champions Cup (2004 e 2007) e 1 título da Challenge Cup (2003)

2017-18: Semifinalista / 3º colocado da temporada regular

2018-19: Os Wasps do técnico Dai Young ensaiam a volta aos títulos e vem prometendo fazer frente aos Saracens. O time de Coventry segue poderoso e contratou bem tentando suprir carências. O abertura ex All Blacks Lima Sopoaga chega ao clube para o posto deixado por Cipriani, enquanto a terceira linha foi reforçada em dobro após a perda de James Haskell, com Nizaam Carr, dos Boks, e Brad Shields, ex Hurricanes, sendo contratados. O pilar georgiano Zhvania é outro nome interessante que desembarca nas West Midlands e a promessa é sim de título. Olhos ainda em Eliott Daly, Chris Wade, Willy Le Roux e Juan de Jongh na linha, Launchbury e Nathan Hughes no pack. Grupo poderoso.

Worcester Warriors

Cidade e estádio: Worcester – Sixways Stadium (12.000 lugares)

Títulos do Campeonato Inglês: Nenhum

Títulos da Copa da Inglaterra: Nenhum

Títulos Europeus: Nenhum

2017-18: 11º colocado

2018-19: O Worcester Warriors se safou bem do rebaixamento na temporada passada, mas segue apontado como candidato a cair, ainda mais com o Bristol se reforçando. Os Warriors se reforçaram também, trazendo o abertura escocês veterano Duncan Weir e bom centro sul-africano François Venter para jogar junto dos compatriota Wynand Olivier e François Hougaard e de Ben Te’o, da seleção inglesa. Ainda assim, o desafio é grande para a sobrevivência de Worcester na elite.

Lista de campeões do Campeonato Inglês:

10 títulos – Leicester Tigers

6 títulos – Bath e Wasps

4 títulos – Saracens

1 título – Exeter Chiefs, Harlequins, Newcastle Falcons, Northampton Saints e Sale Sharks;