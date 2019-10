Seguimos com nossas “seleções da rodada” na Copa do Mundo e, obviamente, após uma vitória tão impressionante da Inglaterra sobre a Nova Zelândia, os ingleses dominaram a lista dos 23 melhores da jornada. Os reservas seguiram a lógica padrão de 3 primeira linhas, 1 segunda linha, 1 terceira linha, 1 scrum-half ou abertura, 1 abertura ou centro e 1 centro/ponta/fullback. As escolhas foram feitas por Victor Ramalho e Francisco Isaac.

1 Wyn Jones (Gales), 2 Jamie George (Inglaterra), 3 Kyle Sinckler (Inglaterra), 4 Maro Itoje (Inglaterra), 5 Lodd De Jager, 6 Tom Curry (Inglaterra), 7 Sam Underhill (Inglaterra), 8 Billy Vunipola (Inglaterra), 9 Ben Youngs (Inglaterra), 10 George Ford (Inglaterra), 11 Josh Adams (Gales), 12 Owen Farrell (Inglaterra), 13 Damian De Allende (África do Sul), 14 Anthony Watson (Inglaterra), 15 Beauden Barrett (Nova Zelândia);

16 Malcolm Marx (África do Sul), 17 Mako Vunipola (Inglaterra), 18 Vincent Koch (África do Sul), 19 Courtney Lawes (Inglaterra), 20 Piet-Steph Du Toit (África do Sul), 21 Faf de Klerk (África do Sul), 22 Handré Pollard (África do Sul), 23 Manu Tuilagi (Inglaterra);

Treinador: Eddie Jones (Inglaterra)