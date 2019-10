Está dada a largada para o evento de rugby mais querido do Brasil! Como tem sido ao longo dos últimos 26 anos, o evento organizado pelo SPAC Rugby irá encerrar a temporada do rugby nacional com um fim de semana de muita diversão. O torneio será disputado nos dias 07 e 08 de dezembro e serão 7 as categorias participantes, que aparecem listadas abaixo:

Adulto Masculino

Adulto Feminino

Over-35 Masculino (10-a-side)

Over-45 Masculino (15-a-side)

M-18 Masculino

M-16 Feminino

As inscrições devem ser feitas pelo site do SPAC Rugby: spacrugby.com.br/lions7s/ e as vagas são limitadas. Para mais informações, os clubes podem contatar a comissão organizadora através do seguinte e-mail: lions@spacrugby.com.br.

Como sempre, são esperadas equipes de todo o Brasil. A oferta ampliada de comes e bebes, que estreou ano passado, será mantida e melhorada, tornando o evento atrativo para as famílias, que podem passar o dia todo assistindo ao melhor do rugby nacional. Promessa de grandes partidas e de muita festa para celebrar nosso esporte, naquele que é seu principal templo. Imperdível!