As inscrições para o Campeonato Brasileiro de Rugby League XIII de 2021 já estão abertas!

Além da novidade do rebranding e a mudança para o nome Premiership, relembrando as origens britânicas do esporte, há duas novas modalidades de campeonatos, o juvenil masculino e feminino Sub19 e o de cadeirantes.

O juvenil acontecerá em São Lourenço/MG, em apenas um final de semana, com 4 equipes masculinas e 4 femininas, com inscrição simbólica de R$100, a Confederação irá pagar 50% do custo da viagem dos clubes que estiverem inscritos na modalidade adulta e juvenil, para apoiar a criação das equipes de base.

Além disso, haverá workshops com treinadores estrangeiros, treinos com o staff da Confederação, alimentação, hospedagem e premiação para todos os participantes, além de uma confraternização com churrasco e piscina pra molecada se divertir ainda mais e fazer amigos de todas partes do Brasil!

Já o de cadeirantes, esta com os últimos detalhes a serem definidos, acontecerá em Curitiba/PR, com 4 vagas e acontecendo em apenas um final de semana, também com workshop internacional e premiação a todos participantes, tem ainda o objetivo de formar a Seleção Brasileira de Rugby League em Cadeira de Rodas, o que promete colocar a competitividade lá em cima, na luta pela vaga da Copa do Mundo de 2025 da modalidade.

No masculino serão 6 equipes, dividas em 2 grupos, geograficamente mais próximos, com jogos de ida e volta, apenas os 2 primeiros de cada grupo indo as semi-finais, prometendo um campeonato de tiro curto extremamente parelho.

No feminino, agitado pela possibilidade de integrar a Seleção Brasileira que vai a Copa do Mundo de 2021, são nada menos do que 6 vagas de equipes de XIII, das quais restam apenas uma, com planteis cheios, as equipes terão o torneio em três fases, a primeira com tempo reduzido e voltado ao ensino das atletas sobre a modalidade e as outras duas com jogos completos, todos sob o olhar do treinador Matt Gardner, que escolherá ás 24 jogadoras que farão história no mundial, representando a primeira Seleção da América Latina a ir a uma Copa do Mundo.

Para maiores informações: contato@brasilrl.com.br

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?