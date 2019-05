O Circuito Paulista Infantil começa suas atividades com a abertura das inscrições da primeira etapa a ser realizada no dia 08/06 em Vinhedo. O Cougars Rugby Clube convida as equipes para participarem da etapa que contemplará as categorias:

– M08 (2011-2012)

– M10 (2009-2010)

– M12 (2007-2008)

– M14 (2005-2006)

Inscrições até 31/05 no cougars.rugby.vinhedo@gmail.com informando nome da equipe, responsável e quantidade de jogadores por categoria e de técnicos.

Não há taxa de inscrição.

As demais etapas previstas são:

07/07 – Etapa São José – São José dos Campos

25/08 – Etapa Jacareí – Jacareí

29/09 – Etapa Band – São Paulo

20/10 – Etapa Pasteur – São Paulo

10/11 – Etapa SPAC – São Paulo