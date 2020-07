O World Rugby novamente adiou uma decisão final sobre a sequência do calendário de seleções nacionais para 2020.

De acordo com a imprensa francesa, a competição especial envolvendo França, Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, Itália, Fiji e Japão deverá sair do papel para ocorrer entre o fim de outubro e o início de dezembro, bem como os jogos adiados do Six Nations 2020.

Nesse mesmo período, o Hemisfério Sul planeja organizar o Rugby Championship, com Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina se enfrentando em campo neutro. O impasse está no pedido dos países do Hemisfério Sul em terem seus atletas liberados pelos clubes europeus por duas semanas a mais, para que os jogadores possam cumprir o período de quarentena após viajarem. Os clubes não querem perder os atletas por mais tempo.

A data nova para um acordo e anúncio oficial é dia 22 de julho.