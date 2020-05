A South África Rugby (a federação sul-africana) refirmou em nota que o Lions Tour de 2021, a série de partida em solo sul-africano entre Springboks e British and Irish Lions (a seleção unificada de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda), segue nos planos.

Nesta semana, rumores na imprensa britânica sugeriam que, por conta da pandemia, o evento do ano que vem poderia ser adiado ou mesmo cancelado.

South African Rugby has no immediate plans to change the dates of the British & Irish Lions tour in 2021 but says it is conducting scenario planning around a possible switch due to the coronavirus pandemic.

