Nessa sexta, a South Africa Rugby, a federação sul-africana, confirmou como será a competição que retomará o rugby na África do Sul depois da paralisação causada pela pandemia.

Após a realização do Springbok Showdown, o duelo das estrelas do país, Green vs Gold, que servirá para a escolha dos atletas que irão ao Rugby Championship, a África do Sul terá o pontapé inicial de sua competição nacional no dia 10 de outubro.

Serão 7 times se enfrentando em turno e returno: Stormers, Sharks, Lions, Bulls, Cheetahs, Griquas e Pumas (de Mpumalanga). O primeiro turno se encerrará no dia 21 de novembro e o primeiro colocado será declarado campeão do “Super Rugby Unlocked”, nome dado ao troféu correspondente ao Super Rugby AU australiano e ao Super Rugby Aotearoa neozelandês.

As equipes manterão os pontos conquistados no Super Rugby Unlocked e seguirão com o segundo turno até o dia 09 de janeiro, com os jogos agora valendo pela Currie Cup, o tradicional Campeonato Sul-Africano. Ao final dos dois turnos, os 4 primeiros colocados jogarão as semifinais no dia 16 de janeiro e a grande final da Currie Cup no dia 23, fechando a temporada.

Os Kings não estarão envolvidos, com a franquia tendo sido liquidada.