Cinco líderes ao longo do mesmo ano: um recorde para o Ranking do World Rugby. Depois de Nova Zelândia, Irlanda, Gales e Inglaterra frequentarem o primeiro lugar geral, a África do Sul subiu para o topo do ranqueamento após ser campeã do mundo nesse fim de semana.

Já a derrota na decisão jogou a Inglaterra da liderança para o terceiro lugar, atrás da Nova Zelândia, vice líder após vencer Gales.