ARTIGO COM VÍDEOS – O torneio de Cape Town, na África do Sul, 2ª etapa do Circuito Mundial de Sevens Masculino, viveu neste sábado as decisões de sua fase de grupos, com os olhares voltados ao Grupo A, o “grupo da morte”, que teve África do Sul e Fiji deixando para trás os Estados Unidos.

Após uma sexta-feira de resultados impactantes, com direito a triunfo de Fiji sobre os EUA, a expectativa cresceu para sábado, sobretudo no Grupo A. No primeiro jogão da chave no dia, a África do Sul bateu Fiji por 26 x 14, com Senatla, Nel e Geduld marcando os tries decisivos no segundo tempo. Depois, no jogo final, a África do Sul sepultou de vez os EUA, vencendo por 21 x 15, com Sage, Specman e Davids anotando os tries dos Boks.

A huge breakaway. Unbelievable offloads. Jerry Tuwai doing Jerry Tuwai things. This try was immense.#ImpactMoment #DHLRugby #CapeTown7s pic.twitter.com/huO8XAMWMf — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) December 14, 2019

Speed tracking doesn’t get much better than this. 🔥Senatla

🔥Isles

🔥Specman #CapeTown7s pic.twitter.com/qUso6bEIyW — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) December 14, 2019

- Continua depois da publicidade -

No Grupo B falou a lógica, com vitória da Nova Zelândia sobre a Argentina, 19 x 14, com Weber sendo o nome do jogo com 2 tries. Os dois times, no entanto, avançaram.

No Grupo C, a França brilhou e eliminou a Inglaterra, que já havia perdido para a Escócia. Os franceses fizeram 33 x 12 e avançaram em primeiro lugar, com os escoceses em segundo. Barraque foi o craque do jogo contra a Inglaterra, marcando 3 tries (hat-trick) para a França.

Aucun. Répit. JP Barraque. Contre l’Angleterre. Un 3e essai pour la route pour @FranceRugby pic.twitter.com/H9rwxMlbzQ — World Rugby FR (@WorldRugby_FR) December 14, 2019



Por fim, o Grupo D foi o grupo das surpresas, com as favoritas Austrália e Samoa sendo prematuramente eliminadas por Irlanda e Quênia. Os quenianos venceram hoje os australianos por 12 x 05 e os irlandeses (que estreiam como seleção fixa no circuito) bateram os samoanos, 28 x 14. Na rodada final, Irlanda e Quênia empataram, avançando juntas. Com o tempo esgotado, Conroy marcou o try do empate irlandês, que deu a primeira posição aos verdes.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 2ª etapa Masculina – na Cidade do Cabo, África do Sul

Masculino

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR COMO FORAM OS JOGOS DE SEXTA-FEIRA

*Horários de Brasilia

Sábado, dia 14 de dezembro

05h57 – Austrália 07 x 12 Quênia

06h19 – Samoa 14 x 28 Irlanda

07h01 – França 24 x 19 Escócia

07h23 – Inglaterra 33 x 07 Espanha

07h45 – Argentina 45 x 00 Gales

08h07 – Nova Zelândia 33 x 05 Canadá

08h29 – Estados Unidos 42 x 00 Japão

08h51 – África do Sul 26 x 14 Fiji

11h47 – Irlanda 24 x 24 Quênia

12h09 – Samoa 14 x 24 Austrália

12h51 – Espanha 19 x 22 Escócia

13h13 – Inglaterra 12 x 33 França

13h35 – Canadá 17 x 14 Gales

14h05 – Nova Zelândia 19 x 14 Argentina

14h35 – Fiji 54 x 07 Japão

15h03 – África do Sul 21 x 15 Estados Unidos

Grupo A: 1 África do Sul, 2 Fiji, 3 Estados Unidos, 4 Japão

Grupo B: 1 Nova Zelândia, 2 Argentina, 3 Canadá, 4 Gales

Grupo C: 1 França, 2 Escócia, 3 Inglaterra, 4 Espanha

Grupo D: 1 Irlanda, 2 Quênia, 3 Austrália, 4 Samoa

Domingo, dia 15 de dezembro

06h18 – África do Sul x Quênia – Quartas de final

06h40 – França x Argentina – Quartas de final

07h02 – Irlanda x Fiji – Quartas de final

07h24 – Nova Zelândia x Escócia – Quartas de final

09h39 – Semifinal

10h01 – Semifinal

10h48 – Gales x Japão – Decisão de 15º lugar

11h10 – Samoa x Espanha – Decisão de 13º lugar

11h32 – Austrália x Canadá – Decisão de 11º lugar

11h54 – Estados Unidos x Inglaterra – Decisão de 9º lugar

12h59 – Decisão de 3º lugar

13h56 – FINAL