África do Sul ou Quênia. As duas seleções foram hoje a campo pela 2ª rodada da Copa da África Feminina de Rugby XV e venceram bem Uganda e Madagascar, em jogos que valem também como parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2021. Com isso, as duas equipes duelarão na rodada final, no sábado, valendo classificação.

O campeão africano terá vaga direta no Mundial, ao passo que o vice campeão enfrentará em 2020 o campeão do inédito Campeonato Sul-Americano (que será em março do ano que vem) e o vencedor desse duelo terá vaga no quadrangular final da Repescagem Mundial, que rolará no fim de 2020, envolvendo ainda equipes de Europa, Ásia e Oceania e valendo a última vaga na Copa do Mundo.

Nesta terça, o Quênia não teve problemas para fazer 37 x 05 sobre a rival Uganda, ao passo que a África do Sul atropelou Madagascar por 73 x 00. Os jogos estão sendo em Brakpan, na África do Sul.

Clique aqui para assistir aos vídeos na íntegra dos dois jogos.

- Continua depois da publicidade -

Copa da África Feminina – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 – em Brakpan, África do Sul

1ª rodada – Sexta, dia 09/08

Quênia 35 x 05 Madagascar

África do Sul 89 x 05 Uganda

2ª rodada – Terça, dia 13/08

Quênia 37 x 05 Uganda

África do Sul 73 x 00 Madagascar

3ª rodada – Sábado, dia 17/08

Uganda x Madagascar

África do Sul x Quênia