O Circuito Mundial de Sevens Masculino teve início nesta semana com a etapa de Dubai, a primeira da temporada 2019-20, que desembocará nos Jogos Olímpicos. Em embates quentes, a África do Sul emergiu triunfante, conquistando o primeiro título em disputa entre os homens.

Após a eliminação prematura de Fiji na fase de grupos, as quartas de final começaram com mais surpresa. Samoa despachou a Austrália, que vencera os EUA na fase de grupos. Vitória samoana por 19 x 14, com o destaque Joe Perez dando show. Os EUA, por sua vez, não seguraram a Nova Zelândia, em um jogo que prometia muito e que deu embalo aos All Blacks, ao fazerem indiscutíveis 26 x 05, com 2 tries de Ware.

Já a França, destaque da primeira fase e algoz de Fiji, não confirmou o bom momento e caiu contra a rival Inglaterra por 19 x 12, com tries dos carrascos Dan Norton e Muir. Por fim, a África do Sul suou para vencer a boa equipe da Argentina por 12 x 05, com Geduld e Specman sendo decisivos.

Nas semifinais, os sul-africanos cresceram e não deram chances aos samoanos, com vitória por 38 x 07, em show de 6 tries dos Boks. Já o outro jogo foi de tirar o fôlego, com a Nova Zelândia batendo a Inglaterra por 19 x 12, com Rayasi marcando o try da vitória no apagar das luzes.

Na grande final, a África do Sul mostrou uma solidez defensiva incrível, segurou os All Blacks e triunfou no segundo tempo, com Soyizwapi, Dry e o mago Senatla marcando os tries do título no Oriente Médio. Vantagem importante na temporada para os sul-africanos, que jogarão em casa a próxima etapa, no fim de semana que vem, na Cidade do Cabo.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 1ª etapa Masculina – em Dubai, Emirados Árabes Unidos Masculino Clique aqui para ver como foram os jogos de quinta-feira Clique aqui para ver como foram os jogos de sexta-feira Sábado, dia 07 de novembro 04h14 – Austrália 14 x 19 Samoa – Quartas de final 04h36 – Nova Zelândia 26 x 05 Estados Unidos – Quartas de final 04h58 – África do Sul 12 x 05 Argentina – Quartas de final 05h20 – França 12 x 19 Inglaterra – Quartas de final 06h30 – Gales 38 x 12 Japão – Decisão de 15º lugar 06h52 – Quênia 26 x 14 Escócia – Decisão de 13º lugar 08h00 – Inglaterra 12 x 19 Nova Zelândia – Semifinal 08h22 – África do Sul 38 x 07 Samoa – Semifinal 08h44 – Irlanda 14 x 19 Espanha – Decisão de 11º lugar 09h06 – Fiji 40 x 17 Canadá – Decisão de 9º lugar 11h00 – Inglaterra 19 x 17 Samoa – Decisão de 3º lugar (Bronze) 12h02 – Nova Zelândia 00 x 15 África do Sul – FINAL (Ouro)

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 22 22 Nova Zelândia 19 19 Inglaterra 17 17 Samoa 15 15 Austrália 13 13 França 12 12 Argentina 11 11 EUA 10 10 Fiji 8 8 Canadá 7 7 Espanha 6 6 Irlanda 5 5 Quênia 4 4 Escócia 3 3 Gales 2 2 Campeões por etapa África do Sul

