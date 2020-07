Tempo de leitura: 1 minuto

A debandada de argentinos para o rugby europeu segue. Hoje foi confirmado mais um nome dos Pumas que deixou os Jaguares, com o congelamento das atividades da franquia argentina do Super Rugby. É o hooker e ex capitão Agustín Creevy, que vai jogar no London Irish, da Premiership inglesa.

Aos 35 anos, Creevy retorna ao rugby inglês, depois de ter deixado em 2015 o Worcester Warriors. O hooker se soma na Inglaterra a Lavanini, Moroni, Gigena (Leicester), Landajo, Garcia Botta (Harlequins), Orlando (Newcastle), Alemanno (Gloucester) e Facundo Cordero (Exeter), todos ex Jaguares na Premiership. Para a França partiram Kremer (Stade Français), Petti (Bordeaux), Bonilla (Pau) e De La Fuente (Perpignan).