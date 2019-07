O rugby sevens se despediu da edição 2019 dos Jogos Pan-Americanos no último fim de semana, mas ainda haverá mais rugby em Lima.

Entre os dias 23 e 27 de agosto, a capital peruana receberá o rugby em cadeira de rodas dos Jogos Parapan-Americanos, com o Brasil representado em torneio que terá ainda Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile e Colômbia.

A Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas confirmou a convocação dos atletas da modalidade que estarão em Lima. “Nossa seleção brasileira apresenta uma mescla excelente de atletas jovens e experientes, todos com potencial de entrar em quadra no alto nível. Sabemos que bons nomes ficaram de fora, mas apenas 12 jogadores estão confirmados para Lima. Vamos entrar em quadra e confirmar nossa vaga para Toquio 2020. Contamos com a torcida de todos os clubes, jogadores, amigos e fãs do rugby”, enfatizou Luiz Claudio Pereira, presidente da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas.

Confira a tabela de jogos e a lista de atletas.