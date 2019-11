ARTIGO COM VÍDEO – O sábado não foi apenas de Copa do Mundo no rugby de seleções. A Alemanha foi a campo na Polônia para sua primeira partida pela temporada 2019-20 do Rugby Europe Trophy, o “Six Nations C”, após ser rebaixada.

Os alemães começaram bem a campanha, vencendo os poloneses por 35 x 15, em jogo de 4 tries a 2 para os Águias Negras.

Já uma divisão abaixo, na Conference 1, a Suécia desapontou seu torcedor perdendo em casa para o fraco Luxemburgo por 13 x 00, em jogo que complicou as pretensões suecas na divisão. Enquanto isso, na Conference 2, a Áustria venceu a Noruega por 38 x 09, deixando os noruegueses na lanterna.

Ainda rolou XV feminino, com a terceira divisão europeia vivendo dérbi nórdico entre Suécia e Finlândia, com triunfo das suecas.

- Continua depois da publicidade -

Rugby Europe Trophy – 2ª divisão da Rugby Europe / 3ª divisão da Europa

Polônia 15 x 35 Alemanha, em Lodz



Seleção Jogos Pontos Ucrânia 1 5 Alemanha 1 4 Holanda 0 0 Suíça 0 0 Lituânia 1 0 Polônia 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe / 4ª divisão da Europa

Grupo Norte

Suécia 00 x 13 Luxemburgo, em Malmö

Seleção Jogos Pontos Tchéquia 2 10 Hungria 2 5 Suécia 2 4 Luxemburgo 2 4 Letônia 2 1

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe / 5ª divisão da Europa

Grupo Norte

Áustria 38 x 09 Noruega, em Viena

Seleção Jogos Pontos Dinamarca 2 10 Áustria 1 5 Finlândia 2 4 Moldávia 1 1 Noruega 2 0

Rugby Europe Women’s Trophy – 2ª divisão Feminina da Rugby Europe / 3ª divisão Feminina da Europa

Suécia 19 x 07 Finlândia, em Malmö

Seleção Jogos Pontos Suécia 1 4 Finlândia 2 2 Tchéquia 1 2 Suíça 0 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Women's Championship (1ª divisão);