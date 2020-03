A situação da seleção alemã de rugby XV está se deteriorando. Neste sábado, os Schwartze Ädler receberam a Suíça no retorno do Rugby Europe Trophy (o chamado “Six Nations C”), e foram derrotados por 33 x 20, de virada. O resultado sepultou as chances da Alemanha retornar ao “Six Nations B” e, de quebra, a deixou ameaçada de rebaixamento. Foi a primeira vitória da Suíça na história sobre a Alemanha.

Já na outra partida disputada no mesmo dia, os Países Baixos (Holanda) sofreram, mas derrotaram em casa por apenas 07 x 06 uma brava Polônia e seguiu líder invicta da competição, 4 pontos acima justamente da Suíça. Neerlandeses (holandeses) e suíços ainda duelarão em solo suíço, o que significa que está tudo em aberto ainda na competição.

Rugby Europe Trophy – 2ª divisão da Rugby Europe / 3ª divisão da Europa

20 33

Alemanha 20 x 33 Suíça, em Heidelberg

07 06

Países Baixos (Holanda) 07 x 06 Polônia, em Amsterdã

Seleção Jogos Pontos Países Baixos (Holanda) 3 14 Suíça 3 10 Ucrânia 2 5 Polônia 3 5 Alemanha 3 4 Lituânia 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);