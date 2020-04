A eleição para a presidência do World Rugby (a federação internacional) será domingo, dia 26, e vários dos membros eleitores do Conselho do World Rugby estão declarando seus votos (que serão secretos durante a eleição) – concorrem à presidência o inglês Bill Beaumont e o argentino Agustín Pichot. Apenas 18 países têm direito a votos na eleição, ao passo que todos os demais países são representados na eleição pelas federações continentais, que contam com 2 votos cada.

A Asia Rugby (a federação asiática) decidiu que seus 2 votos irão para Pichot por meio de uma votação interna entre seus 28 membros, que votaram unanimemente no argentino. Porém, outras federações continentais não publicaram como realizaram a decisão de seus votos. A DRV, a federação alemã de rugby, questionou publicamente a Rugby Europe (a federação europeia) dizendo que os países membros da Rugby Europe não foram consultados sobre o assunto e, para piorar, que ela própria não sabe sequer como o voto da Rugby Europe será decidido.

A Sudamérica Rugby (a federação sul-americana) é uma das 3 entidades que nomearam Pichot como candidata à presidência (junto das federações de Argentina e Austrália), isto é, uma das entidades que lançaram Pichot à presidência (com tal decisão sendo anterior à própria eleição). Beaumont teve sua candidatura nomeada pelas federações de França e Fiji.

Well done @asiarugby. This is a decision way too important to be made in an EXCO meeting. Without favoring one of the two honorable candidates publicly we also would have loved to be heard in that process @rugby_europe. https://t.co/bql8fJTXMD — DRVRugby (@DRVRugby) April 25, 2020

- Continua depois da publicidade -

We don’t really know where sich decisions are made, so we assumed it was decided in the latest EXCO meeting. All we do know is that the member unions weren’t involved. This is not us pointing a finger at @rugby_europe who have improved immensely since Marty was appointed as CEO. — DRVRugby (@DRVRugby) April 25, 2020

Como funciona a eleição? Quem vota?

O Conselho do World Rugby (World Rugby Council) é quem elege o presidente e o vice presidente, havendo 51 votos, distribuídos da seguinte maneira: