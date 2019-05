Giro de notícias internacionais! Muitos All Blacks, Wallabies, Springboks e Pumas vão jogar na Europa após a Copa do Mundo.

Alex Goode é o melhor da Europa em 2019

O fullback inglês Alex Goode, dos Saracens, foi eleito o melhor jogador da temporada europeia pela EPCR, a entidade organizadora da Heineken Champions Cup e da Challenge Cup. É o terceiro atleta dos Saracens nos últimos 4 anos a vencer o prêmio, juntando a Maro Itoje (2016) e Owen Farrell (2017) na lista dos vencedores.

Aos 30 anos, Goode não vem sendo convocado para a seleção inglesa.

E Cipriani é o atleta do ano para a RPA

Outro atleta inglês que ficou de fora da última convocação mas que acaba de ser premiado é o abertura Danny Cipriani, do Gloucester. O jogador que ainda sonha com Copa do Mundo foi eleito o melhor atleta de 2019 pela RPA, a Associação dos Atletas Profissionais de Rugby.

Já seu companheiro de clube Ollie Thorley foi eleito a revelação do ano.

London Irish vai se reforçando

Recém promovido à Premiership inglesa, o London Irish vai trabalhando em seus reforços para a próxima temporada, para evitar o rebaixamento. O clube irlandês de Londres já havia contratado o terceira linha da seleção da Irlanda Sean O’Brien, que está se despedindo do Leinster, e agora anunciou mais 4 reforços de peso do Hemisfério Sul.

Assinaram com o London Irish o ponta dos All Blacks Waisake Naholo, que deixará os Highlanders, e qautro Wallabies, o ponta Curtins Rona e o scrum-half Nick Phipps, ambos hoje do Waratahs, o segunda linha Adam Coleman, que já se despediu dos Rebels, e o primeira linha Sekope Kepu, que sairá dos Waratahs.

Owen Franks nos Saints

O primeira linha neozelandês Owen Franks confirmou que deixará os Crusaders ao final da temporada. Seu destino é a Premiership inglesa, assinando com o Northampton Saints. Campeão do mundo em 2011 e 2015, Franks tem 31 anos.

Ben Smith no Top 14 francês

Já o fullback Ben Smith, também campeão do mundo com os All Blacks em 2015, deixará os Highlanders para jogar na próxima temporada na França, pelo Pau.

Milner-Skudder e Eben Etzebeth no Toulon

Mais um All Black de saída é o 3/4s Nehe Milner-Skudder que, aos 28 anos, deixará o Super Rugby e o Hurricanes. Seu destino é o Toulon, da França, que busca se reestruturar.

Fazendo companhia para Milner-Skudder no Toulon estará o capitão sul-africano Eben Etzebeth. O segunda linha de 27 anos dos Springboks deixará os Stormers para jogar pelo famoso clube francês.

Rory Arnold no Toulouse, Higginbothan no Bordeaux

Outro segunda linha dos Wallabies também está de mudança para a Europa: é Rory Arnold, que deixará os Brumbies para jogar na próxima temporada pelo Toulouse, da França.

Por sua vez, o terceira linha Scott Higginbothan deixará o Reds para jogar pelo Bordeaux, também do Top 14.

Matera no Stade Français

Por sua vez, o 3ª linha argentino Pablo Matera assinou contrato com o Stade Français, do Top 14, para a próxima temporada. Aos 25 anos o atleta deixará os Jaguares rumo a Paris após a Copa do Mundo.

Landajo nos Quins, Lavanini nos Tigers

Por fim, outros três Pumas deixarão os Jaguares rumo à Premiership inglesa após a Copa do Mundo. O scrum-half Martin Landajo, de 30 anos, e o pilar Santiago Garcia Botta, de 26 anos, assinaram com o Harlequns, ao passo que o segunda linha Tomás Lavanini, de 26 anos, defenderá as cores do Leicester Tigers.