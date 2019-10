Um acordo histórico sobre direitos esportivos fará com que o New Zealand Rugby tenha 5% de participação da Sky New Zealand em troca dos direitos de mostrar os jogos dos All Blacks pelos próximos cinco anos. A aliança está sujeita à aprovação dos acionistas do canal, o que não será um problema.

A parceria firmada chega apenas alguns meses depois que a Spark superou a Sky na concorrência pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo, que neste momento encontra-se na fase semifinal.

“O rugby é uma parte essencial e significativa da nossa oferta. Sabemos que atrai clientes para a Sky, que também descobrem e apreciam a ampla variedade de esportes locais e globais que oferecemos. Nossa parceria renovada com a NZR agrega valor a todos os nossos parceiros esportivos e estamos felizes em tê-los continuando como parte da família Sky”, disse o CEO da Sky, Martin Stewart.

“Para o rugby na Nova Zelândia, este é um acordo extremamente significativo que garante a saúde financeira de longo prazo do nosso jogo. Esperamos continuar construindo nossa parceria de longa data e profunda, pois enfrentamos os desafios e as oportunidades que um mundo de transmissão, entretenimento e esporte em rápida evolução apresenta”, completou Steve Tew, presidente da NZR.

Na imprensa local, várias questões estão sendo debatidas após este histórico contrato, incluindo o que irá acontecer com a participação de 5% após o período de cinco anos expirar e como isso afetará as negociações futuras para o NZR.

Créditos: Marketing Esportivo