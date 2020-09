Tempo de leitura: 1 minuto

Com a realização do North vs South, o técnico Ian Foster dos All Blacks anunciou seus convocados para treinos com vistas à disputa do Rugby Championship na Nova Zelândia em novembro, bem como de amistosos com a Austrália em outubro.

São poucas novidades no elenco, com as principais ausência sendo Boshier, Tu’u, Josh Ioane e o lesionado Laumape. Ao todo, o elenco conta com 7 debutantes: Alex Hodgman, Tupou Vaa’i, Quinten Strange, Cullen Grace, Hoskins Sotutu, Caleb Clarke e Will Jordan.

Avançados: Asafo Aumua (Hurricanes), Dane Coles (Hurricanes), Codie Taylor (Crusaders), Alex Hodgman (Blues), Nepo Laulala (Chiefs), Tyrel Lomax (Hurricanes), Joe Moody (Crusaders), Karl Tu’inukuafe (Blues), Ofa Tuungafasi (Blues), Quinten Strange (Crusaders), Patrick Tuipulotu (Blues), Tupou Vaa’i (Chiefs), Samuel Whitelock, Sam Cane (c) (Chiefs), Shannon Frizell (Highlanders), Cullen Grace (Crusaders), Akira Ioane (Blues), Dalton Papalii (Blues), Ardie Savea (Hurricanes), Hoskins Sotutu (Blues);

Linha: TJ Perenara (Hurricanes), Aaron Smith (Highlanders), Brad Weber (Chiefs), Beauden Barrett (Blues), Richie Mo’unga (Crusaders), Braydon Ennor (Crusaders), Jack Goodhue (Crusaders), Rieko Ioane (Blues), Anton Lienert-Brown (Chiefs), Jordie Barrett (Hurricanes), George Bridge (Crusaders), Caleb Clarke (Blues), Will Jordan (Crusaders), Damian McKenzie (Chiefs), Sevu Reece (Crusaders);