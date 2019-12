ARTIGO COM VÍDEOS – O Cape Town Stadium, na Cidade do Cabo (África do Sul), ferveu hoje com as finais da 2ª etapa do Circuito Mundial de Sevens Masculino. A África do Sul chegou à etapa como líder e ao dia final como favorita após emergir campeão no “grupo da morte”, mas as finais não terminaram da maneira que os Boks queriam, com a rival Nova Zelândia conquistando um dramático título para se igualar aos sul-africanos na liderança da temporada.

Nas quartas de final, a África do Sul se impôs em difícil clássico africano contra o Quênia, 17 x 05, com Nel marcando 2 vezes. Já a Nova Zelândia despachou a Escócia por 35 x 19, com Baker e Ng Shiu marcando 2 tries cada. A França seguiu com seu ótimo início de temporada e venceu a Argentina por 19 x 10, com Siega e Riva marcando os tries cruciais do segundo tempo, ao passo que Fiji avançou às semis vencendo a Irlanda por 31 x 12.

Os fijianos, no entanto, desapontaram e seguiram longe do topo da classificação geral ao caíram na semifinal contra a Nova Zelândia em show All Black de 24 x 07, com tries de Baker, Ware e Knewstubb. Já a África do Sul avançou em jogo duro contra a França, vencendo por 21 x 14, com Soyizwapi sendo decisivo.

Os franceses ainda deram a volta por cima e conquistaram importante terceiro lugar com vitória sobre Fiji por 29 x 24 em jogão que terminou com Veredamu marcando o try francês da vitória com o tempo esgotado.

Por sua vez, a grande final foi puro drama, com um primeiro tempo de 0 x 0. Geduld marcou no segundo tempo o try que fazia explodir o Cape Town Stadium, colocando a África do Sul na frente. Mas a conversão foi perdida e ela viria a fazer muita falta. Com 2 minutos para o fim, McGarvey-Black cravou o try do empate neozelandês e Rokolisoa acertou a conversão, dando a vitória e o título aos All Blacks. 07 x 05.

- Continua depois da publicidade -

The @HSBC_Sport Dream Team for the men’s competition at the #CapeTown7s #HSBC7s Who would have made your seven? pic.twitter.com/cjCeTCz5WC — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) December 15, 2019

It’s @speckmagic11 leading the charge in the overall @DHLRugby Impact Players standings after 2 of 10 rounds.#DHLImpactPlayer pic.twitter.com/1WaPAgUEiW — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) December 15, 2019

A próxima etapa será na Nova Zelândia, na cidade de Hamilton, entre os dias 25 e 26 de janeiro.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 2ª etapa Masculina – na Cidade do Cabo, África do Sul

Masculino

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR COMO FORAM OS JOGOS DE SEXTA-FEIRA

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR COMO FORAM OS JOGOS DE SÁBADO

*Horários de Brasília

Domingo, dia 15 de dezembro

06h18 – África do Sul 17 x 05 Quênia – Quartas de final

06h40 – França 19 x 10 Argentina – Quartas de final

07h02 – Irlanda 12 x 31 Fiji – Quartas de final

07h24 – Nova Zelândia 35 x 19 Escócia – Quartas de final

09h39 – África do Sul 21 x 14 França – Semifinal

10h01 – Fiji 07 x 24 Nova Zelândia – Semifinal

10h48 – Gales 15 x 19 Japão – Decisão de 15º lugar

11h10 – Samoa 38 x 07 Espanha – Decisão de 13º lugar

11h32 – Austrália 05 x 22 Canadá – Decisão de 11º lugar

11h54 – Estados Unidos 17 x 12 Inglaterra – Decisão de 9º lugar

12h59 – França 29 x 24 Fiji – Decisão de 3º lugar

13h56 – África do Sul 05 x 07 Nova Zelândia – FINAL