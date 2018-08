ARTIGO COM VÍDEO – Fazer 4 tries numa mesma partida e contra seu arquirrival não é para qualquer um. E Beauden Barrett provou porque para muitos é o melhor jogador do mundo. O abertura dos All Blacks brilhou na segunda vitória seguida da Nova Zelândia sobre a Austrália, ajudando seu time a faturar pela 47ª vez na história e pelo 16º ano seguido a Bledisloe Cup, a taça anual entre os dois países vizinhos. Os Wallabies batalharam na primeira etapa, tiveram seus momentos, mas viram os All Blacks voarem baixo na segunda etapa para selarem o 40 x 12 indiscutível.

A Austrália começou com as melhores chances do jogo e os donos da casa não conseguiram colocar sua influência nos primeiros 10 minutos. Mas não tardou muito para a Nova Zelândia inaugurar o placar no Eden Park, em Auckland. O primeiro try saiu aos 13′, com uma jogada estruturada desde o campo de defesa depois de Ben Smith ganhar disputa aérea. Com inteligência, os kiwis foram ao campo de ataque e Aaron Smith entregou para Beauden Barrett explorar o espaço na linha de defesa aussie.

Os Wallabies reagiram. Aos 22′, Kurtley Beale e Koroibete levaram os visitantes ao ataque, a pressão se seguiu, os penais aconteceram e os australianos apostaram no scrum, confiantes em sua nova primeira linha. E foram recompensados, com o scrum-half Will Genia apostando na investida após a formação para marcar o try. Porém, a alegria não durou. A Austrália teve suas chances de virar, não o fez e, em contra ataque letal aos 38′, puxado por Ben Smith, Jack Goodhue caiu a milímetros de fazer o try. Na sequência, Aaron Smith serviu Beauden Barrett para o 14 x 07.

As esperanças australianas foram embora no começo do segundo tempo. Logo ao 42′, a blitz preta deu resultado com Joe Moddy rompendo para o terceiro try. A Austrália sentiu o golpe e, aos 48′, a linha de passes neozelandesa abriu o espaço com o segunda linha Brodie Retallick mostrando suas mãos rápidas para servir Liam Squire, que rompeu para o quarto try kiwi. 28 x 07.

Um esboço de reação veio do lado australiano aos 58′, com Bernard Foley criando o espaço e disparado para servir Reece Hodge para o segundo try. Mas o mesmo Foley falhou em tackle na sequência e viu Beauden Barrett correr desde o meio campo para mais um try dos All Blacks.

E a noite era mesmo de Barrett. Aos 65′, outra jogada fabulosa de mãos veio com o time da casa. Naholo apareceu no meio para criar com passe longo para Retallick correr na ponta e servir Barrett para o que seria o quarto try do abertura no jogo. Mas o lance foi invalidade por knock on quase imperceptível de Ardie Savea no início da jogada. Porém, pouco depois, McKenzie puxou o contra golpe e quem fez o try? Beauden Barrett, atingindo o recorde de 4 tries pelos All Blacks sobre os Wallabies em um mesmo jogo – igualando o feito de Greg Cornelson que durava 40 anos.

Jogo de recorde para Barrett e de sequência de tabu. 40 x 12, placar final para manter a Austrália sem vitórias no Eden Park desde 1986.

No próximo sábado o Rugby Championship terá uma pausa e os times voltarão a campo no dia 8 de setembro, com a Nova Zelândia recebendo a Argentina na pequena Nelson e a Austrália recebendo a África do Sul em Brisbane.

40 12

Nova Zelândia 40 x 12O Austrália, em Auckland – Bledisloe Cup jogo 2

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Nova Zelândia

Tries: B Barrett (4), Moody e Squire

Conversões: B Barrett (5)

15 Jordie Barrett, 14 Ben Smith, 13 Jack Goodhue, 12 Ngani Laumape, 11 Waisake Naholo, 10 Beauden Barrett, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (c), 7 Sam Cane, 6 Liam Squire, 5 Samuel Whitelock, 4 Brodie Retallick, 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Nathan Harris, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Scott Barrett, 20 Ardie Savea, 21 TJ Perenara, 22 Damian McKenzie, 23 Anton Lienert-Brown;

Austrália

Tries: Genia e Hodge

Conversões: Foley (1)

15 Dane Haylett-Petty, 14 Jack Maddocks, 13 Reece Hodge, 12 Kurtley Beale, 11 Marika Koroibete, 10 Bernard Foley, 9 Will Genia, 8 David Pocock, 7 Michael Hooper (c), 6 Lukhan Tui, 5 Adam Coleman, 4 Izack Rodda, 3 Allan Alaalatoa, 2 Tatafu Polota-Nau, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Folau Faingaa, 17 Tom Robertson, 18 Sekope Kepu, 19 Rob Simmons, 20 Pete Samu, 21 Nick Phipps, 22 Matt Toomua, 23 Tom Banks;