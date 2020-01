ARTIGO COM VÍDEO – A etapa da Nova Zelândia do Circuito Mundial de Sevens Masculino (Sevens World Series) foi perfeita para a seleção da casa, que lidera agora com folga a temporada após conquistar o título de seu torneio.

A competição em Hamilton começou perfeita para os All Blacks com África do Sul e Fiji falhando em irem às semifinais. Os fijianos caíram na primeira fase por conta de derrota diante da Argentina, que teve seu momento de brilho ao atropelar os campeões mundiais por 26 x 10 no encerramento da fase de grupos, com Sabato marcando o try do delírio dos Pumas.

Apesar do triunfo, a Argentina não conseguiu vaga nas semifinais por conta do saldo. Para este torneio, as quartas de final foram eliminadas e apenas os campeões de cada grupo avançaram às semifinais. A Argentina acabou atrás da Austrália no Grupo D.

Os australianos encararam na semifinais justamente os donos da casa e arquirrivais da Nova Zelândia e produziram um jogo de arrepiar, com Malouf e Hutchinson colocando os aussies em vantagem, mas Ware e Collier viraram o marcador para os All Blacks no segundo tempo. 17 x 14.

A outra semifinal opôs a sensação da temporada, a França, e a Inglaterra. Os franceses alcançaram a semifinal também na base do saldo de pontos, com o try crucial marcando no finzinho da vitória por 17 x 07 sobre a Irlanda, graças ao trator atropelador Veredamu. Os ingleses, por sua vez, foram os algozes da África do Sul. O Le Crunch do sevens foi tenso e decidido apenas no lance final com try do veterano Bouhraoua. 10 x 05.

Na decisão do 3o lugar, a Austrália prevaleceu contra a Inglaterra, 33 x 21. Nos outros jogos pelas colocações, destaques para a vitória avassaladora do Canadá sobre o rival Estados Unidos pelo 5o lugar, 28 x 07 (agravando a fraca temporada dos Eagles), e para o atípico confronto entre Fiji e África do Sul na disputa do 9o lugar, com Fiji vencendo por 12 x 05.

Na grande final, os All Blacks não deram chances à França, privando os Bleus de seu primeiro título de etapa do Circuito Mundial desde 2005. Scott Curry deu show marcou hat-trick (3 tries) e Regan Ware marcou outros 2 tries para consumarem a vitória neozelandesa por 27 x 05.

Com o resultado em Hamilton, a Nova Zelândia tem agora 15 pontos a mais no circuito que a vice líder África do Sul. A próxima etapa será em Sydney, na Austrália, no fim de semana que vem, quando o circuito chegará à metade de sua temporada.

Seven stars made it into the @HSBC_Sport Dream Team for the #NZSevens Who would you have chosen? #HSBC7s pic.twitter.com/HsvDBfBbao — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) January 26, 2020

The beast that is Tevita Veredamu leads the @DHLRugby Performance Tracker for the series after a stunning tourney in Hamilton #DHLImpactPlayer pic.twitter.com/nAfyVA8OFX — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) January 26, 2020





World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 3ª etapa Masculina – em Hamilton, na Nova Zelândia

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 24 de janeiro / Sábado, dia 25 de janeiro

19h57 – Irlanda 21 x 26 Canadá

20h19 – França 21 x 17 Espanha

20h41 – Quênia 19 x 24 Inglaterra

21h03 – África do Sul 31 x 05 Japão

21h25 – Argentina 07 x 38 Austrália

21h47 – Fiji 19 x 12 Samoa

22h09 – Escócia 07 x 24 Estados Unidos

22h31 – Nova Zelândia 47 x 00 Gales

01h24 – Irlanda 28 x 17 Espanha

01h46 – França 12 x 12 Canadá

02h08 – Quênia 12 x 12 Japão

02h30 – África do Sul 19 x 21 Inglaterra

03h05 – Argentina 40 x 00 Samoa

03h35 – Fiji 19 x 12 Austrália

04h05 – Escócia 24 x 19 Gales

04h33 – Nova Zelândia 26 x 05 Estados Unidos

Sábado, dia 25 de janeiro / Domingo, dia 26 de janeiro

19h07 – Canadá 21 x 14 Espanha

19h29 – França 17 x 07 Irlanda

19h51 – Inglaterra 26 x 07 Japão

20h13 – África do Sul 14 x 36 Quênia

20h35 – Austrália 33 x 19 Samoa

20h57 – Fiji 10 x 26 Argentina

21h19 – Estados Unidos 42 x 00 Gales

21h41 – Nova Zelândia x Escócia

Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Estados Unidos, 3 Escócia, 4 Gales

Grupo B: 1 Inglaterra, 2 Quênia , 3 África do Sul, 4 Japão

Grupo C: 1 França, 2 Canadá, 3 Irlanda, 4 Espanha

Grupo D: 1 Austrália, 2 Argentina, 3 Fiji, 4 Samoa

00h20 – Inglaterra 05 x 10 França – Semifinal

00h42 – Nova Zelândia 17 x 14 Austrália – Semifinal

01h10 – Samoa 21 x 07 Gales – Disputa de 15o lugar

01h32 – Japão 15 x 19 Espanha – Disputa de 13o lugar

01h54 – Irlanda 19 x 24 Escócia – Disputa de 11o lugar

02h16 – Fiji 12 x 05 África do Sul – Disputa de 9o lugar

02h38 – Argentina 19 x 17 Quênia – Disputa de 7o lugar

03h00 – Canadá 28 x 07 Estados Unidos – Disputa de 5o lugar

03h59 – Inglaterra 21 x 31 Austrália – Disputa de 3o lugar

04h56 – França 05 x 27 Nova Zelândia – FINAL

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 63 19 22 22 África do Sul 48 22 19 7 França 48 12 17 19 Inglaterra 39 17 7 15 Austrália 35 13 5 17 Argentina 35 11 13 11 Fiji 31 8 15 8 EUA 30 10 8 12 Canadá 26 7 6 13 Quênia 25 4 11 10 Irlanda 22 5 12 5 Samoa 21 15 4 2 Escócia 19 3 10 6 Espanha 13 6 3 4 Gales 4 2 1 1 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;