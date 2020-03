A New Zealand Rugby (a federação neozelandesa) lançou uma nova equipe que rodará o mundo fazendo amistosos – portanto, um novo produto para arrecadar receitas. Tratam-se dos All Blacks XV, a partir de hoje a segunda seleção oficial do país, abaixo dos All Blacks.

Com a criação dos All Blacks XV, os Maori All Blacks seguirão na condição de uma equipe especial, uma vez que continuarão sendo formados apenas por atletas com ascendência maori. Assim, a Nova Zelândia passa a contar com 3 selecionados para rodarem o mundo. O nome “All Blacks XV” tem por objetivo fortalecer a marca “All Blacks”.

Os All Blacks XV debutarão no fim de outubro em amistoso contra Fiji em Vancouver, no Canadá (na chamada “Halloween Rugby Weekend”, que ainda terá na mesma cidade o duelo amistoso entre Canadá e Estados Unidos). É provável que os All Blacks XV ainda enfrentem Canadá e Estados Unidos em novembro (a confirmar